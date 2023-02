Déferlantes : le Barcarès cochait "toutes les cases", expliquent les organisateurs

Le Barcarès accueillera donc l'édition 2023 des Déferlantes , comme l'ont annoncé ce vendredi les organisateurs, La Frontera Production. Son co-directeur, Fabrice Lorente, répond aux questions de France Bleu Roussillon.

ⓘ Publicité

Pourquoi ce choix du Barcarès ?

Fabrice Lorente : On est très heureux d'avoir eu beaucoup de propositions de la part de plusieurs sites, qu'ils soient privés ou publics, sur le département sur les trois dernières semaines. Ça nous fait chaud au cœur et on y est très sensible parce que ça veut dire aussi que c'est important et que ça compte dans le département. Et ça nous a aidés quand même à passer cette période assez complexe et tourmentée pour toutes les équipes. On a retenu finalement quatre sites en dernier choix pour implanter le festival : Toulouges, Le Soler, le Barcarès et Valmy. Il est vrai que par rapport aux critères premiers qui sont étudiés, à savoir la sécurité du public, les accès facilités, les parkings en quantité suffisante et bien agencés, mais aussi des choses aussi simples que l'accès à l'eau potable, à l'électricité, et un peu l'esthétique des lieux aussi, il est vrai que le site qui cochait toutes ces cases-là été était sans nul doute Le Barcarès. Et quand même pour Les Déferlantes, quoi de plus évident que de retourner près de près de l'eau.

Un retour à Céret n'était finalement pas si envisageable ?

On avait dit que tout le monde pouvait candidater. Céret à candidaté de nouveau. On l'a étudié de la même façon que les autres sites. La proposition qui nous était faite n'était n'était pas viable, elle reprenait un peu les éléments qui ont pêché l'année dernière et ne correspondait pas du tout à notre cahier des charges. Donc on ne pouvait pas faire mieux avec moins bien. Donc on a plutôt étudié les sites qui offraient beaucoup plus de possibilités et où les uns et les autres s'engageaient avec beaucoup de certitudes sur un certain nombre d'éléments de notre cahier des charges qui étaient extrêmement importants pour que le festival puisse se réaliser dans de bonnes conditions.

Vous avez signé pour un an, et après ?

Après, je vous le dirai une fois qu'on aura passé l'édition. Là, aujourd'hui, très honnêtement, on approche cette édition avec beaucoup d'humilité. On a vu que par le passé, on avait signé pour plusieurs années et que finalement, des fois, c'est compliqué pour les uns et les autres de tenir leurs engagements. Donc on devient assez prudent. On a convenu avec les uns et les autres qu'on faisait cette année du mieux possible, qu'on dresserait le bilan ensemble et qu'on envisagerait la suite en suivant.

Vous envisagez de mutualiser les moyens avec l'Electrobeach ?

En tout cas, on ne l'exclut pas. Après, on va réfléchir. On va se poser avec les organisateurs de l'Electrobeach pour voir quels sont les éléments techniques je dirais, élémentaires, comme l'eau, l'électricité, les WC, etc qui pourraient peut être être mutualisés. Après sur le reste, on a quand même des programmations qui sont très différentes, des fiches techniques très différentes. On a même des publics qui sont assez différents et des agencements de sites qui ne sont pas les mêmes. Donc on verra ce qui est possible de faire raisonnablement, dans l'intérêt des uns et des autres.

Certains de vos partenaires attendent que ce festival soit à hauteur du département. Est-ce qu'il faut arrêter de le faire grossir ?

L'objectif, pour nous, clairement, ce n'est pas de grossir, de grossir, de grossir. Le but pour nous, c'est de faire venir de très, très grandes têtes d'affiche internationales dans les Pyrénées-Orientales. Ça, c'est notre objectif, c'était notre notre volonté. Pour ça, c'est très simple c'est que quand on veut faire venir des artistes, des têtes d'affiche internationales, aujourd'hui ça coûte très cher. Et de ce fait, à un moment donné, il faut avoir des jauges qui permettent d'amortir justement les cachets des artistes. Donc forcément, on est obligé d'augmenter la jauge. Maintenant, l'objectif pour nous, ce n'est pas d'atteindre 50 000 festivaliers par soir. Là, je pense que l'année dernière, on a testé, on a fait du 30.000, 32.000 par soir certaines fois, 25.000 pour d'autres. Et très honnêtement, cette jauge nous va très bien, si elle nous permet de continuer à faire venir de très grandes têtes d'affiche et de ne pas perdre d'argent de notre côté, on continuera à le faire à ces jauges-là. Notre objectif n'est pas de devenir le plus gros festival. C'est de faire un beau festival où les gens sont soit contents de venir, où ils prennent plaisir, et de voir les meilleurs artistes sur scène.

Au niveau de la billetterie, comment ça se passe ?

Ceux qui ont pris leur billet, leurs billets sont valables. Pour ceux qui ne l'ont pas encore pris, la billetterie est ouverte sur notre site. Et pour ceux qui sont trop mécontents, qui ne souhaitent pas aller au Barcarès parce qu'ils avaient pris leur billet pour Céret par exemple, il y a la possibilité de se faire rembourser qui va être ouverte dans les tout prochains jours et ils seront contactés par les sites de billetterie sur lesquels ils ont pris leurs billets pour pour procéder au remboursement.