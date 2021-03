Défi anti-gaspillage pour les élèves des écoles élémentaires de La Châtre

Les écoles élémentaires Eugène Delacroix et Maurice Rollinat à La Châtre s'affrontent dans un défi anti-gaspillage. Pendant cinq semaines, en plus d'être sensibilisés au sujet, ils doivent également surveiller leurs déchets. Celui qui en produira le moins gagnera la coupe.

Qui gaspille le moins à la cantine ? Pour le savoir les enfants des écoles élémentaires Eugène Delacroix et Maurice Rollinat à La Châtre se sont lancé un défi : pendant cinq semaines, en plus des cours de sensibilisation au gaspillage, leurs déchets seront pesés à la cantine. Le but : passer par le jeu pour gaspiller moins. Avec un trophée à la clef. Vendredi midi, justement, les enfants ont encore une fois pesé leurs déchets.

En tout, vendredi midi, les enfants ont gaspillé 1,660 kg de nourriture. © Radio France - Kathleen Comte

Sur la balance : 1,660 kg de déchets pour 44 enfants présents dans le réfectoire. C'est moins que la veille. La quantité de déchets récolté à la fin du repas dépend du menu et de si ça a plu ou non aux enfants. Ce midi là c'était cordon bleu alors forcément il ne reste presque rien. Les enfants font alors deux sacs : un contenant le pain qu'ils n'ont pas mangé pour le donner aux poules de leur école. L'autre, avec les déchets de nourriture. Et l'idée à l'air de faire son chemin dans le tête de certains élèves comme Ambre, 7 ans, qui confie savoir que "le gaspillage ce n'est pas bien pour la nature." Avec ses deux copines, Léonie et Lila, elles sont toutes les trois très motivées pour gagner le défi.

De gauche à droite : Lila, Ambre et Léonie, toutes les trois 7 ans et élèves à l"école Delacroix. © Radio France - Kathleen Comte

Une compétition qui motive les élèves à en croire Cathérine Ménard, adjointe aux affaires scolaires et jeunesse à La Châtre : "Les enfants ça marche comme ça, ça marche par jeux. Je pense que là, les enfants sont bien impliqués. _Ils ont envie de gagner_. On l'a vu déjà cette semaine, les déchets ont bien diminué. Il faut agir. Il faut que les enfants prennent conscience de ce que c'est qu'un déchet et de l'aberration de produire un déchet alimentaire."

Tout est là pour rappeler aux enfants de façon pédagogique qu'il ne fait pas gaspiller la nourriture. © Radio France - Kathleen Comte

Pour savoir qui a gagné, rendez-vous le 22 avril. A noter également que parmi les autres initiatives mises en place celle de laisser la possibilité aux enfants de choisir un visuel pour signaler leur appétit : faim de loup, appétit d'oiseau etc. Le but étant de leur faire prendre conscience de manger selon leur appétit.