Défi Kilimandjaro pour 12 Vosgiennes : "On en a bavé mais on est toutes là-haut !"

Elles l'ont fait ! Les douze Vosgiennes, parties il y a une semaine pour la Tanzanie , sont arrivées ce matin au sommet du Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, à 5 895 m d'altitude. Toutes ensemble, avec la rage de se dépasser, de surmonter des difficultés personnelles, maladie, séparation. Elles ont entre 40 et 68 ans et ont, à leur manière, "déplacé des montagnes".

Parmi elles, Muriel Mangeol, comédienne, humoriste connue sous le nom de "Mademoiselle Serge" qui combat un cancer. Elle a envoyé à France Bleu Lorraine un message vidéo où elle partage sa joie et son émotion.

"Bien arrivées à 5 895m au mont Kilimandjaro", commence-t-elle tout sourire. "Ç'a été dur, on en a bavé ! Mais on est toutes arrivées en haut avec beaucoup d'émotion [...] Dépassement de soi, prendre soin de soi, aller de l'avant." Une autre participante reprend : "Surtout pour Mumu, elle le mérite !"

"Que la vie soit belle pour vous tous !"

Muriel Mangeol, 41 ans, qui a fait une rechute après un cancer. Elle poursuit, émue : "Puisse mon expérience permettre à tous ceux qui sont malades de comprendre que la maladie n'est qu'un chemin et qu'une fois qu'on l'accepte, on peut faire encore de grandes choses. Regardez, toutes ces femmes-là ont accompli de grandes choses, sont toutes fières d'elles. On a été accompagnées par une équipe de choc, sans qui on n'aurait jamais pu monter, tellement c'est difficile, tellement ça nous a mis à l'épreuve, tellement le mal des montagnes nous a assaillies."

"Que la vie soit belle pour vous tous et que chacun d'entre vous réalise ce qu'il a à réaliser dans sa vie", conclut-elle.