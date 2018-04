Défi relevé pour les jeunes du quartier Bellevue à Nantes

Par Marion Fersing, France Bleu Loire Océan

Six jeunes nantais du quartier Bellevue s'étaient lancé un défi de taille : atteindre le camp de base de l'Annapurna, l'un des plus hauts sommets du monde. Ils viennent d'y arriver ! C'est une étape très importante de franchie, pour eux, pour retrouver de la confiance et du travail.