Leur aventure humaine ne pouvait s'arrêter là ! Dix mois après le défi spéléologique de huit hommes et femmes souffrant de sclérose en plaque, l'aventure se prolonge à travers une exposition itinérante, un livre et le projet d'un film. Les trois sont intitulés "Au plus profond de nos forces". Un dépassement de soi en effet : ces malades ont passé 17 heures sous terre, à progresser à travers les boyaux de la grotte des Sept Salles, à Pierre-la-Treiche (Toulois) les 23 et 24 mai 2017, accompagnés par 80 étudiants infirmiers et de la faculté de sports.

Donner de l'espoir

La vocation de "Au plus profond de nos forces" ? "C'est le partage", explique Marc Kopp, initiateur du défi, "c'est donner de l'espoir aux malades chroniques pour dire qu'on peut transformer le pire en meilleur, que la maladie en soi n'est pas une fatalité. Nous, on est là pour dire : nous l'avons fait donc vous pouvez le faire." Patrick Schroeder, qui fait partie lui aussi de l'aventure, renchérit : "il faut casser cette image de toujours croire que la maladie est uniquement une descente aux enfers, c'est aussi un moyen de rebondir et d'accéder à quelque chose au moins d'aussi fort qu'avant et parfois même à un bonheur supérieur à des bonheurs qu'on aurait pu vivre avant".

L'exposition de 40 photos est visible jusqu'au 7 avril à la faculté des Sciences du Sport à Villers-lès-Nancy. Le livre, tiré à 1 500 exemplaires, rassemble les réflexions des participants au Défi Spéléo. Il est en vente au prix de 5€. Une souscription (donnant lieu à un reçu fiscal de la Ligue française contre la Sclérose en Plaque) est lancée pour achever de financer un film de 26 minutes qui serait diffusé pour la Journée mondiale de la Sclérose en Plaque le 30 mai au cinéma Caméo de Nancy.