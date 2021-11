Défi Titicaca réussi pour le Lunévillois Théo Curin : "J'étais à deux doigts de craquer, j'étais épuisé"

Le Lunévillois Théo Curin et ses acolytes Malia Metella et Matthieu Witvoet ont réussi leur pari fou : traverser le lac Titicaca, entre Bolivie et Pérou, à la nage et en autonomie. Les trois aventuriers sont arrivés au bout de leurs efforts ce samedi. Rien ne leur aura été épargné.

Il n'a pas caché son émotion à son arrivée ce samedi sur les rives du lac Titicaca, au Pérou. Le nageur paralympique lunévillois Théo Curin a réussi un défi qu'il n'imaginait peut-être pas aussi éprouvant : la traversée du lac à la nage, en relais et en totale autonomie sur un radeau.

L'athlète lorrain, amputé des quatre membres à la suite d'une méningite durant son enfance, a bouclé son aventure avec ses deux compères Malia Metella et Matthieu Witvoet après 11 jours et 122 kilomètres à la nage qui n'auront pas été de tout repos.

A plus de 3 800 mètres d'altitude, avec un air appauvri en oxygène, les trois nageurs ont fait face à des conditions météo très difficiles. Une première journée au départ de la Bolivie avec un vent fort, obligeant le trio à accoster avec leur radeau pour se protéger.

Ils ont aussi essuyé un violent orage et de la grêle. "On a vécu une nuit terrible en dérivant, on a cru qu'on allait se renverser plusieurs fois", confie Théo Curin.

Forcément, quand on est à trois sur une plate-forme de 8 mètres carrés à peine, on se dit : si ça se retourne, qu'est ce qu'on fait ? On est à 90 km du bord

"Tous ces moments-là m'ont fait vraiment peur", poursuit Théo. "Au huitième jour, j'étais à deux doigts de craquer. J'étais fatigué, épuisé, je n'en pouvais plus. On n'a rien lâché et aujourd'hui, au bout du onzième jour, on a fait nos 122 km et on est très fier de ça !"

Arrivé à Puno (Pérou), Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet ont été accueillis par de nombreux bateaux et spectateurs. Un défi fou afin de sensibiliser notamment à la pollution du lac Titicaca.