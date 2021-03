Déficients visuels : le palmarès des "Marius de l'audiodescription" dévoilé ce lundi 15 mars

D'habitude, la cérémonie des Marius de l'audiodescription se déroule dans les locaux du CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image animée) à Paris, mais cette année, en raison de la crise sanitaire, c'est sur internet que cette cérémonie est organisée via les réseaux sociaux à partir de 21 h

Le Marius, qu'est ce que c'est ?

Le Marius, c'est le prix de la meilleure audiodescription, la meilleure voix off pour déficients visuels. Elle décrit la scène, les personnages, leurs attitudes et leurs gestes et s'insère entre les dialogues. Mais le résultat n'est pas toujours à la hauteur et c'est pour cela que les Marius ont été instaurés afin de récompenser les efforts en la matière.

C'est aussi pour cette raison que les membres du jury sont privés de la vue, soit affectés par une dégénérescence. Trois Dijonnais font partie de ce jury, dont la présidente de l'association "Les Yeux en promenade", Dominique Bertucat.

Quels sont les films en compétition?

Après la cérémonie des Césars, on retrouve certains des films récompensés cette année. Mais attention, un bon film n'a pas forcément une bonne audiodescription. Les cinq films nommés cette année sont :

- "ADIEU LES CONS" produit par Catherine Bozorgan, réalisé par Albert Dupontel, audiodécrit pour Hiventy. Auteurs : Emilie Pathenay et Laurent Lavige, Interprète : Laurent Lavige, Ingénieur son : Stéphane Pottier

- "ADOLESCENTES" produit par Muriel Meynard, réalisé par Sébastien Lifshitz, audiodécrit pour Cinéli Digital. Autrice : Chloé Lamireau, Relecteur déficient visuel : Aziz Zogaghi, Interprète : Chloé Lamireau, Ingénieur son : Aymeric Dupas

- "ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES" produit par Laëtitia Galitzine, Aurélie Trouvé-Rouvière, réalisé par Caroline Vignal, audiodécrit pour Hiventy. Auteur : Laurent Lavige en collaboration avec Adèle Brugidou, Interprète : Marie-José Segarra, Ingénieur son : Armel Peynaud

- "LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT" produit par Frédéric Niedermayer, réalisé par Emmanuel Mouret, audiodécrit pour Silverway média. Autrice : Deborah Mokrane de Silverway média, Interprète : Estelle Simon, Ingénieur son : Pierre Gobert de Silverway média

- "ÉTÉ 85" produit par Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, réalisé par François Ozon, audiodécrit pour M141 par La compagnie véhicule. Autrice : Sabrina Bus, Relectrice Déficiente visuelle : Delphine Harmel, Interprète : Sabrina Bus, Ingénieur son : Yann Richard