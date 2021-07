Défilé du 14 juillet : quatre sapeurs-pompiers sarthois vont marcher sur les Champs-Elysées

Ce mercredi 14 juillet, un contingent de plus de 80 sapeurs-pompiers va défiler sur les Champs-Elysées à Paris. Une Fête nationale que quatre soldats du feu sarthois vont vivre de l'intérieur en marchant sur la plus belle avenue du monde.

"C'est un très beau cadeau", sourit l'adjudant-chef Bertrand Chalumeau, de la caserne de La Ferté-Bernard. Pourquoi un cadeau ? Eh bien parce que sa carrière de soldat du feu souffle sa vingtième bougie cette année. Le moment idéal donc pour faire partie des 87 sapeurs-pompiers retenus pour défiler sur les Champs-Elysées, à l'occasion de la Fête nationale ce 14 juillet. "Très ravi et très fier de représenter la Sarthe", poursuit-il.

Il faut qu'on soit beau !

Mais descendre les deux kilomètres de la plus belle avenue du monde ne s'improvise pas. Voilà plusieurs semaines que les heureux élus travaillent ensemble leur coordination. "Il faut être bien, qu'on soit beau", confie le sergent-chef Bruno Labelle, basé au centre de Chantenay-Villedieu. La préparation a donc commencé au Mans et se peaufine depuis une semaine, directement en région parisienne.

Les sapeurs-pompiers lors des répétitions sur les Champs-Elysées.

Il va donc y avoir un peu de pression au moment d'entrer sur les Champs-Elysées ce mercredi. "On va passer quand même devant le Président de la République, et on est la vitrine des pompiers sarthois", explique le sergent-chef Mikaël Vasseur. Ils se retrouveront vers 9h ce mercredi matin devant l'Arc de Triomphe. Viendra ensuite l'attente - quasiment deux heures - et les sapeurs-pompiers pourront descendre les Champs. "En avant-dernière position, juste avant le cortège motorisé", conclut Bertrand Chalumeau.