Brive : le retour du défilé du 14 juillet, le 126ème régiment d'infanterie à l'honneur

Après une organisation réduite à la prise d’armes l'an passé en raison de l’épidémie de Covid-19, la Ville de Brive a renoué cette année avec un défilé du 14 Juillet plus traditionnel.

Sous la pluie et la grisaille, le rendez-vous a donc de nouveau réuni cette année "l’ensemble des forces militaires et civiles qui concourent au quotidien à assurer la sécurité des français". Près 80 unités, les "Bisons", du 126ème régiment d'infanterie ont été mises à l'honneur en tête de cortège. Des blindés ont roulé sur les pavés brivistes. Ces femmes et hommes sont basés dans la Cité gaillarde depuis 114 ans.

Dans les rangs de ce défilé, il y a également les jeunes militaires de l'Ecole de gendarmerie de Tulle ainsi que des jeunes de la préparation militaire marine. Les forces de l'ordre étaient aussi représentées avec des fonctionnaires de la police nationale et la police municipale de Brive.

Les sapeurs-pompiers de Corrèze, des jeunes sapeurs-pompiers ainsi que du personnel de la protection civile de la Corrèze ont également gonflé les rangs.

Deux avions Rafale, en provenance du défilé parisien, ont aussi (très) rapidement survolé la zone à la mi-journée, sur le chemin du retour vers leur base de Mont-de-Marsan, dans les Landes.