Défilé du 14 juillet à Paris : Vanessa Ricoul, digne représentante des pompiers marnais sur les Champs-Elysées

Avant, elle maniait la plume. Vanessa Ricoul, professeur, a enseigné les lettres modernes pendant près de vingt ans. Son dernier poste était à Charleville-Mézières. Aujourd'hui, Vanessa Ricoul manie le sabre, elle est capitaine. Sapeur-pompier au sein du SDIS 51, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Marne. Si elle manie le sabre, c'est qu'il est le symbole de commandement des élèves-officiers de l' ENSOSP, l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers où elle poursuit sa formation. Avec sa promotion, elle va défiler ce 14 juillet sur les Champs-Elysées à Paris.

Une étape majeure dans ma vie

Changer de carrière, elle y pensait depuis longtemps. C'est un rêve qui se réalise, "je suis pas très grande, 1m52, je n'aurais jamais pu être pompier il y a quelques années et puis la loi a changé en 2013 , j'ai pu devenir sapeur-pompier volontaire puis , je me suis dit pourquoi pas, je vais aller jusqu'au bout et préparer le concours de capitaine" raconte Vanessa Ricoul. Ce jeudi, en défilant sur les Champs, une prestation qu'elle prépare depuis trois mois avec son école, elle pensera à sa famille, à ses anciens élèves aussi, aux valeurs républicaines qu'elle a voulu transmettre. Aujourd'hui, elle fait partie des effectifs professionnels du SDIS 51. A ses côtés, lors du défilé parisien, un autre représentant du Service d'Incendie et de Secours de la Marne, Pierre Baumlin, lui aussi en pleine formation.

A quelques heures du défilé du 14 juillet - Sandra Giuglaris

Trois mois qu'elle se prépare pour ce défilé

Cela fait des semaines que les personnels se préparent pour ce défilé. Descendre la grande avenue, arriver devant la tribune présidentielle, onze minutes de défilé pour elle, " un moment unique" dit le capitaine Vanessa Ricoul. Difficile pour ses proches de n'avoir d'yeux que pour elle, le défilé militaire du 14 juillet va regrouper 4 404 hommes et femmes à pied, 221 motorisés, 200 chevaux et 97 matériels aériens.