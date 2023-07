Défilé du 14 juillet : ce Dijonnais représentera la "pénitentiaire" sur les Champs-Elysées

Tout sera parfait. C'est la promesse de Mickaël Nicolardot, quelques heures avant de descendre la plus belle avenue du monde. Pour cet ancien de la maison d'arrêt de Dijon, aujourd'hui affecté au PREJ, le pôle de rattachement des extractions judiciaires, ce 14 juillet est un moment précieux, qu'il attend depuis longtemps, et il compte bien en profiter.

"Depuis tout petit, je regarde le défilé du 14 juillet avec mon grand père, en famille et encore plus depuis que je suis rentré dans l'administration pénitentiaire il y a 20 ans".

L'administration pénitentiaire défile depuis 2016 lors du 14 juillet sur les Champs-Elysées - Rémi Martofel

Sélectionné parmi 220 candidats au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, Mickaël mesure l'honneur qui lui est fait. Il est prêt à porter fièrement l'écusson de la pénitentiaire, dont les agents défilent seulement depuis 2016 lors de la fête nationale. Il aura une pensée appuyée ce jeudi pour tous ses collègues : "C'est important pour moi pour avoir la reconnaissance de notre pays parce qu'on fait un métier pas connu des gens et je pense que cette représentation sur les Champs-Elysées devant des millions de téléspectateurs, va nous faire connaître encore un peu plus. Sur la direction interrégionale de Dijon, on était cinq sélectionnés. Il y a un collègue de Besançon, un de Bourges, de Châteaudun et de Châteauroux et sur le site de Dijon, je suis le seul, et c'est aussi pour eux, et c'est aussi eux qui seront avec moi en bas de la ligne."

Une préparation digne d'un sportif de haut niveau

Pas vraiment aguerri aux rythmes militaires, Mickaël a dû travailler d'arrache-pied pour se mettre au niveau de ses collègues. Trois semaines de préparation intense depuis le 21 juin dernier et son départ de Dijon. "Je n'avais jamais marché de ma vie au pas. Je n'ai pas fait l'armée et les formateurs nous ont appris à tout coordonner, les bras, etc. On a marché entre 10et 18 kilomètres par jour jusqu'au 6 juillet et après on est partis le 7 juillet sur Paris pour faire la préparation avec tout le monde sur la base militaire de Satory, pour être prêts pour les Champs Elysées. Ce n'est pas facile. J'ai galéré, j'ai des ampoules un peu partout sur les pieds. Mais là on est calés, on est prêts et donc à 7h vendredi toutes les troupes vont s'aligner, et comme nous sommes les avant-derniers, on va être tout au-dessus des Champs-Elysées. On va descendre les 1800 mètres et après du statique jusqu'à la revue des troupes par le président de la République et après ce sera le top départ pour la descente."