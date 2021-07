Défilé du 14 juillet : cinq sapeurs-pompiers du Loiret défileront sur les Champs-Élysées pour la première fois

Ça fait des mois qu'ils se préparent, c'est désormais le grand jour. Cinq sapeurs-pompiers du Loiret vont défiler pour la première fois ce mercredi 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris lors du traditionnel défilé. Ils font partie du 14e Bataillon des Sapeurs-Pompiers de France, un bataillon éphémère créé chaque année pour représenter tous les pompiers civils de France dans le défilé.

L’adjudant Alan Battaglia, le sapeur de 1ère Classe Marion Fal, l’adjudant-chef Marc Mélou, et l’adjudant Alexandre Souc, sous la conduite du lieutenant-colonel Michel Wietrich, ont donc été retenus après une sélection rigoureuse, aux niveaux départemental, régional puis zonal.

Ma famille ne peut pas faire autre chose que de se déplacer sur les Champs-Élysées pour me voir, je pense qu'ils auront des frissons, ils auront beaucoup d'émotion, adjudant-chef Marc Mélou

Un rêve de gamin

"On regarde ce défilé tous les ans à la télévision et se dire qu'on peut en faire partie cette année est une aventure fabuleuse", sourit le lieutenant-colonel Michel Wietrich, Chef du Groupement des Unités Territoriales et interrogé sur France Bleu Orléans. C'est un peu un rêve de gosse aussi pour l'adjudant-chef Marc Mélou, "c'est plutôt une opportunité qui s'est présentée cette année au moment où on a été informé". Pour lui, "représenter l'ensemble des sapeurs-pompiers de France sur ce défilé, ça a été une évidence". "Ça fait partie du rêve mais ça demande beaucoup d'investissement", ajoute ce pompiers professionnel membre du Centre d'incendie et de secours d'Orléans centre, également pompiers volontaire au centre de Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans.

C'est aussi une fierté pour eux, surtout pour la famille qui les regarderont. "Ma famille ne peut pas faire autre chose que de se déplacer sur les Champs-Élysées pour me voir", savoure Marc Mélou, "je suis certain qu'ils arriveront à me retrouver dans le bataillon", sourit-il, "je pense qu'ils auront des frissons, ils auront beaucoup d'émotion". Une fierté aussi de représenter "son département, sa région, sa zone de défense et derrière on porte le flambeau du 14e Bataillon de Sapeurs-Pompiers qui représente l'ensemble des sapeurs", commente Michel Wietrich. "C'est aussi une responsabilité que l'on a sur nos épaules parce qu'on sait qu'on va être regardé mais on est très fier."

De gauche à droite : Marion FAL, Marc MELOU, Michel WIETRICH, Alexandre SOUC et Alan BATTAGLIA. - SDIS 45

C'est aussi une responsabilité que l'on a sur nos épaules parce qu'on sait qu'on va être regardé mais on est très fier, lieutenant-colonel Michel Wietrich

Une sélection très éprouvante

C'est la zone de défense et de sécurité Ouest, qui comprend les régions Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Centre-Val de Loire, qui a été choisie cette année pour représenter tous les sapeurs-pompiers civils de France lors du défilé sur les Champs.

Les sélections ont commencé en mars dernier et au total ils sont 87 sapeurs-pompiers dans ce 14e Bataillon venus de 20 départements et les candidatures étaient forcément nombreuses au départ. "Il y a eu du volontariat", détaille le lieutenant-colonel Michel Wietrich, "et beaucoup de sapeurs-pompiers se sont portés volontaires. Par exemple, dans le Loiret, un peu plus d'une cinquantaine ont souhaité s'engager dans cette aventure donc on est passé par des sélections", ajoute-t-il. C'est ensuite beaucoup d'entraînements et de sélections qui ont eu lieu pour aboutir à la nomination des cinq Loirétains choisis.

Il faudra donc jeter un coup d'œil attentif lors de ce défilé cette année où le Loiret sera à l'honneur à Paris.