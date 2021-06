Défilé du 14 juillet : dernière répétition générale au Mans pour les pompiers de l'Ouest

Cette année, comme en 2013, c'est la zone Ouest qui a été choisie pour représenter les sapeurs-pompiers à l'occasion du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ils seront ainsi 87 (dont dix remplaçants) à défiler entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde, sous l'écusson "14e bataillon des sapeurs-pompiers de France", crée à cette occasion et pour l'année à venir. Venus de quatre régions (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire) ils se sont retrouvés à quatre reprises, la dernière fois ce samedi, à l'aéroport du Mans-Arnage pour s'entraîner et répéter les gestes à appliquer le jour J.

Parmi eux, quatre Sarthois, dont le sergent-chef Mickaël Vasseur, pompier à Ballon-saint-Mars. "Je suis très honoré d'avoir été sélectionné au fil des nombreux entraînements et des sélections", explique-t-il reconnaissant avoir "une petite appréhension. On passe quand même devant le président de la République, on est zyeutés par des milliers de téléspectateurs... On représente tout de même les 250.000 sapeurs-pompiers de France, donc ça reste assez lourd à porter."

Les quatre Sarthois dans le défilé, de gauche à droite : Mikael Vasseur, Bertrand Chalumeau, Julien Chaligné, Bruno Labelle. © Radio France - Steven Gouaillier

20 départements représentés, une première

Les sapeurs-pompiers sont venus au Mans pour "raccourcir les délais de route", détaille le chef du bataillon Patrick Bauthéac : "Par rapport aux quatre régions, Le Mans est la zone la plus centrale. Et l'aéroport a accepté de nous mettre à dispositions des espaces pour que nous puissions nous entraîner sur de grandes distances, en tentant de nous rapprocher le plus près possible de ce que sera le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées."

"C'est à ma connaissance la première fois que les 20 départements de la zone de sécurité Ouest seront représentés", poursuit le chef du bataillon. Chacun des départements des quatre régions cités a en effet envoyé entre trois et quatre sapeurs-pompiers dans le 14e bataillon. "C'est une fierté pour moi et une fierté pour l'ensemble du bataillon qui représentera les sapeurs-pompiers devant la nation."

Le 14e bataillon doit maintenant se regrouper du 7 au 13 juillet à Paris pour des répétitions presque en conditions réelles, aux côtés des militaires et sur les Champs-Élysées.