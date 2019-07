Défilé du 14 juillet : les douaniers répètent au port de La Pallice à La Rochelle

La Rochelle, France

Les douaniers seront-ils prêts pour le défilé du 14 juillet, sur les Champs-Elysées à Paris ? En tout cas, ils s'entraînent durement depuis deux semaines au Port de la Pallice, où se trouve l'école nationale des douanes de La Rochelle. Les 51 défilants, qui ont été sélectionnés il y a un mois et qui viennent de toute la France, répètent pendant des heures sous un soleil de plomb. Un entraînement nécessaire pour atteindre une synchronisation parfaite le Jour J.

"Sylvain, recule ! Jocelyn, recule ! Audrey, recule !" L’exigence est élevée au cours des répétitions. En uniforme bleu marine, le corps bien droit, la tête haute... les douaniers sont prêts à marcher 20 km, en chanson.

Le jalonneur veille à la synchronisation parfaite des mouvements des défilants - Douanes

Chaque jour depuis deux semaines, c'est le même rituel : il faut défiler jusqu'à satisfaire Olivier, le jalonneur, celui qui encadre la marche. "Je suis très confiant, il y a un très bon niveau cette année. Donc là, on est vraiment dans le travail du fignolage : l'alignement des têtes, des bras, et surtout, de rester concentré sur de longues distances."

1 900 mètres à parcourir

Cette année, ils défileront en avant-dernière position du cortège. Ils auront donc 1.900 mètres à parcourir. C'est une première pour Régine, 52 ans. Elle est très motivée, mais aussi un peu fatiguée. "Avec la chaleur, c'est difficile. Nous effectuons des gestes inhabituels, on se découvre des muscles qui n'ont pas l'habitude de fonctionner. Et puis les ordres, c'est dur ! Mais bon, on s'y habitue."

Les douaniers répètent la marche sur 20 km chaque jour - Douanes

Le chef de bataillon, Jérémy, lui, commence à être rôdé à l'exercice. En 37 ans de carrière, il en a fait, des défilés ! Mais cette année, l'événement est particulier.

En 1919, les douaniers défilaient pour la fin de la guerre 1914-1918. Et nous, cent ans après, nous sommes leurs dignes représentants. C'est une très grande fierté de défiler devant la France entière et le monde entier.

Il ne cache pas un certain stress. Alors pour se motiver, comme la plupart des défilants, il a accroché, à l'intérieur de son képi, une photo de ses enfants.

Le traditionnel défilé sur les Champs Elysées s'élancera à 10 heures ce dimanche 14 juillet.