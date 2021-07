Défilé du 14 juillet : les soldats auvergnats en force sur les Champs-Elysées

Le 92ème Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand et le 28ème régiment de Transmission d'Issoire vont participer ce mercredi au défilé motorisé dans le cadre de la fête nationale. Un honneur et une grande fierté pour les militaires auvergnats.

Mercredi 14 juillet, jour de fête nationale et de parade sur les Champs-Elysées. Après une cérémonie restreinte l'an dernier sur la place de la Concorde à cause de la crise sanitaire, le traditionnel défilé militaire fait son retour sur la plus belle avenue du monde. Cette fois, les tribunes vont accueillir 25.000 personnes mais sous contraintes. Une jauge a été mise en place pour réguler l'accès aux Champs et les spectateurs seront dans l'obligation de porter un masque et de se munir d'un "pass sanitaire".

A partir de 10h30, 5.000 participants, dont 4.400 militaires à pied, vont donc défiler. Des troupes renforcées par 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine. Le spectacle sera également dans les airs avec 73 avions et 24 hélicoptères mobilisés.

Une centaine d'Auvergnats défilent

Et l'Auvergne sera particulièrement bien représentée cette année pour le défilé motorisé. Avec le 92ème Régiment d'Infanterie de Clermont-Ferrand et le 28ème Régiment de Transmission d'Issoire. Nos militaires ont enchaîné les répétitions depuis deux semaines sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge (Essonne).

13 véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI) - d'une trentaine de tonnes chacun - et 64 "Gaulois" embarqués (pilotes, chefs d'engins, porteurs de fanions, etc...) vont représenter le 92ème RI sur la plus belle avenue du monde, cinq ans après le dernier défilé du régiment sur les Champs.

Les Gaulois se préparent au défilé motorisé du 14 juillet - © Lucas Pierron / 92e RI de Clermont-Ferrand

"C'est un immense honneur pour le régiment, on défile devant les Français, nos familles, nos amis et ça, que ce soit pour moi ou l'ensemble de mes "Gaulois" ou ceux qui sont restés au régiment, c'est une très grande fierté.", confie le colonel Martin Doithier chef de corps du 92e Régiment d'Infanterie. "A titre personnel, c'est un souvenir, puisqu'il y a 20 ans maintenant, je défilais sur les Champs-Elyses en tant qu'élève à Saint-Cyr, donc c'est une double fierté d'être à la tête du beau Régiment d'Auvergne", renchérit le colonel Martin Doithier.

Ce rendez-vous sur les Champs-Elysées est aussi un beau cadeau d'anniversaire pour le régiment, puisque le 92e RI est implanté depuis 140 ans à Clermont-Ferrand. Pour ceux qui aiment la ponctualité militaire, notez que les Gaulois passeront à 11H32 précises devant le tribune d'honneur.

64 "Gaulois" et 13 véhicules blindés mobilisés dans le défilé motorisé - Auteur : © Lucas Pierron / 92e RI de Clermont-Ferrand

22 ans d'attente pour 28e RT

Le 92ème Régiment d'Infanterie sera suivi quelques minutes plus tard par les soldats et les engins du 28ème Régiment de Transmission d'Issoire. Au total, 14 véhicules et 31 personnes vont participer au défilé motorisé.

Un moment très attendu. La dernière fois, c'était en 1999 sur les Champs-Elysées. Une éternité pour le 28ème RT. Le lieutenant-colonel Yannick Le Diraison, nouveau chef de corps du 28e Régiment de Transmission d'Issoire. "Pour l'immense majorité du détachement du 28ème RT, c'est pour eux la première fois qu'ils défileront sur les Champs-Elysées. Pour certains, c'est même la première fois, qu'ils viennent à Paris. Donc, défiler devant les Français et passer devant le Président de la République, c'est un grand honneur et une immense fierté pour nous".

Le 28e RT d'Issoire n'avait plus défilé sur les Champs-Elysées depuis 22 ans - © LTN Claudine Druet / 28e RT d'Issoire

Hors de question de se louper donc. Rien n'a été laissé au hasard. Y compris la gestion d'une panne d'engins motorisés. Certains véhicules ont été acheminés en réserve au cas où et les procédures de remplacement ont été travaillées. _"Nous avons fait un total de 16 répétitions"_, recense le lieutenant-colonel Yannick Le Diraison, "et il y a une préparation du matériel en amont pour le mettre en peinture, l'acheminer sur Brétigny via les voies ferrées ou routières, donc c'est une grosse opération logistique".

14 véhicules et 31 soldats du 28e RT mobilisés pour le défilé motorisé - © LNT Claudine Druet / 28e RT d'Issoire

Comme son homologue du 92ème RI de Clermont-Ferrand, c'est la deuxième fois que le nouveau chef de corps du 28ème RT d'Issoire défilera sur les Champs-Elysées. "La première fois, c'était il y a plus de 20 ans et dernière année de scolarité à Saint-Cyr Coëtquidan, donc là c'est un immense honneur. Je viens de prendre le commandement du régiment le 30 juin et débuter par un défilé motorisé le 14 juillet à Paris est également un grand honneur et une grande fierté pour moi".