Défilé du 14 Juillet : "un honneur et une fierté" pour les quatre pompiers mayennais sur les Champs-Élysées

Au milieu des 64 pompiers du 14e bataillon de sapeurs-pompiers de France sur les Champs-Élysées, vous pourrez apercevoir quatre pompiers mayennais : Charlie, Vincent, Eric et Jean-Christophe ont été sélectionnés pour marcher au rythme de l'hymne du bataillon, pour la Fête nationale.

"Fabuleux"

Alors, les quatre Mayennais n'ont plus les beau pour décrire leur joie. "Fierté", dit le sergent-chef Charlie Perrin. "Honneur", répond le lieutenant Éric Bertin. "Oui, un grand honneur et une grande fierté, ajoute le commandant Jean-Christophe Cognard. "C'est une chose extraordinaire. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie civile. C'est une chose fabuleuse."

Ils ont été retenus parmi dix candidats. Alors, ils sont aussi un peu stressés. "Certainement, on a un petit peu la pression, avoue l'adjudant-chef Vincent Bonneau. On sait ce qui nous attend en région parisienne, mais je pense qu'on est quand même assez bien entraînés pour pallier ces difficultés."

Des ampoules

Et l'entraînement a été minutieux et difficile. Tous les samedis du mois du juin, avec les pompiers des 19 autres départements de l'Ouest, ils ont répété la marche serrée et en rang, sur la piste de l'aéroport du Mans. "On en retient des ampoules surtout, rigole le lieutenant Éric Bertin. Plus sérieusement, faire corps avec tout un groupe, c'est impressionnant. C'est vraiment faire partie d'une unité, d'un bataillon dans toute son entière existence."

"Une chorégraphie"

Charlie, Vincent, Eric et Jean-Christophe vont donc défiler avec 60 autres pompiers de l'Ouest de la France pour former le 14e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Pour ça, ils vont porter un uniforme. "Avant le défilé, chacun a sa chemise pendue dans le bus et on ne se change que juste avant de descendre du bus, pour être sûr qu'elle soit impeccable, détaille le sergent-chef Charlie Perrin. On a aussi les chaussures et le casque."

Pour défiler, les pompiers vont porter un casque, anciennement utilisé lors des interventions. © Radio France - Selma Riche

"Le défilé, c'est une chorégraphie !", conclut le commandant Jean-Christophe Cognard.

À suivre en direct à la télévision à partir de 10 heures.