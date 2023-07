Défilé et feu d'artifice du 14 juillet à Paris : larges périmètres de sécurité, 12 stations de métro fermées

La préfecture de police annonce la création de larges périmètres de sécurité ce vendredi 14 juillet à l'occasion de trois événements : le défilé du matin sur les Champs-Élysées, le concert de musique classique au Champ de Mars le soir et dans la foulée le feu d'artifice. Les forces de l'ordre disent vouloir "prévenir tout risque de débordement ainsi que tout phénomène de violences urbaines dans l’agglomération parisienne".

"Il est conseillé aux automobilistes de contourner largement l’ouest parisien le 14 juillet, ainsi que l’esplanade des Invalides et la place de la Nation du 13 au 15 juillet", précise la préfecture de police dans un communiqué.

Un large périmètre bouclé autour des Champs-Elysées

À l'occasion du défilé du 14 juillet entre 6 heures et 14 heures, "l'accès et la circulation des personnes seront réglementés", dans un périmètre comprenant notamment "l’avenue des Champs-Élysées, la place de l’Étoile, le musée du Louvre, les Invalides, le palais de l’Elysée et la place Beauvau, la place de la Concorde, la place de la Madeleine, l’Assemblée Nationale, le quai d’Orsay".

Plusieurs stations de métro situées dans ce périmètre seront fermées : Argentine (ligne 1) Charles-de-Gaulle Étoile (RER A, métro lignes 1, 2, 6), George V (métro ligne 1), Franklin D. Roosevelt (métro lignes 1 et 9), Champs-Élysées Clemenceau (métro lignes 1 et 13), Concorde (métro lignes 1, 8 et 12), Tuileries (métro ligne 1).

La station du Champ-de-Mars fermée dès 15 heures

Autour du Champ-de-Mars, un périmètre de sécurité sera établi dès 15 heures, avec des points d'accès et de filtrage. Le concert de musique classique débutera à 20h50. Il sera suivi du feu d'artifice à 23 heures. Ce dernier doit durer environ 30 minutes ; 70.000 spectateurs doivent y assister depuis la pelouse.

"Pour des raisons de sécurité, plusieurs stations de réseaux de transports seront fermées" : Champs-de-Mars Tour Eiffel (métro ligne 8) dès 15 heures, puis à partir de 19 heures, Passy (métro ligne 6), Trocadéro (métro lignes 6 et 9), Bir-Hakeim (métro ligne 6), école militaire (métro ligne 8), Pont de l’Alma (RER C).

Les périmètres de sécurité

Crédit : PP de Paris

