"Comme un 14 Juillet" : à 101 ans, Marcel Berthomé décoré sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac

Comme un cadeau avant l'heure pour celui qui fêtera le 4 avril son 101ème anniversaire, le commandant Marcel Berthomé a vécu un jour de gloire ce mardi 14 mars 2023 sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. L'ancien doyen des maires de France a été élevé au grade de grand officier de la Légion d'honneur. Une cérémonie militaire haute en couleurs avec fanfare de l'Armée de l'air, défilé des troupes, survol de Rafales de la BA118 de Mont-de-Marsan et exposition de quatre avions de légende dans lesquels a volé le retraité de la Royal Air Force.

"L'honneur que me fait la Nation aujourd'hui provoque chez moi une légitime fierté", confie Marcel Berthomé, la fameuse étoile surmontée d'une couronne de chêne et de laurier fièrement accrochée sur la poitrine. Bien qu'ému, l'ancien maire et footballeur n'a pas fendu l'armure. "Non, un soldat ne pleure pas comme ça, facilement".

Une trentaine de porte-drapeaux, d'anciens combattants et d'élus de Gironde étaient présents à la cérémonie sur la BA 106 de Bordeaux-Mérignac. © Radio France - Jules Brelaz

"C'est quelqu'un qui s'est engagé à l'âge de 17 ans pour rejoindre les forces françaises pour la liberté de notre pays. Marcel Berthomé a participé à 36 missions au dessus de l'Allemagne nazie. Un avion sur deux ne revenait pas à l'époque. Pour nous, aviateurs, c'est quelqu'un qui nous inspire", résume le général Laurent Lherbette, commandant des Forces aériennes de l'Armée de l'air et Officier général de la zone de défense Sud-Ouest.

"Lorsque s'abattait un orage d'acier, ils démontraient un courage qui forçait l'admiration (...) de tous. A l'âge de l'adolescence, synonyme d'insouciance et de légèreté, Marcel Berthomé a donc connu le tragique, la peur et la mort."

Signe du respect qu'inspirent les 7.500 heures de vol du centenaire, une délégation d'Arpètes, des apprentis de l'Ecole de formation des sous-officiers de l'Armée de l'air et de l'espace de Rochefort (EFSOAAE) était présente à la cérémonie. Il s'agit de la même école où Marcel Berthomé a fait ses classes pour devenir en 1940 mécanicien radiotélégraphiste avant de rejoindre le "Bomber Command" de la Royal Air Force.

Marcel Berthomé a reçu des dizaines de félicitations de la part des hauts-gradés de la BA106. - Jules Brélaz

"Je n'ai que 18 ans, et lui il a bientôt 101 ans. Je suis fier de l'honorer et de prendre exemple sur lui", affirme le sergent Samuel, jeune apprenti à la base 722 de Rochefort. Egalement présents à la cérémonie, des élèves du Lycée Gustave Eiffel, ancienne Ecole de commerce et d'industrie de Bordeaux, là où Marcel Berthomé a passé son concours d'entrée en école d'ingénieur en 1933.

Dans son discours présidant la cérémonie, le général Lherbette a rendu un vibrant hommage à "l'un des plus fidèles serviteurs de la Nation, qui a toujours défendu, sous l'uniforme d'aviateur ou drapé de l'écharpe de maire, nos intérêts, nos valeurs et nos concitoyens." Marcel Berthomé a été édile de Saint-Seurin-sur-l'Isle durant 49 ans .

Le commandant Marcel Berthomé aux côté du général Laurent Lherbette, commandant des Forces aériennes de l'Armée de l'air. © Radio France - Jules Brelaz

Comme le dit le proverbe, derrière chaque grand homme se cache une femme illustre. Dans cette histoire, elle s'appelle Yolande Berthomé, l'épouse du commandant. Elle non plus ne tarit pas d'éloges sur son compagnon. " C'est un homme extraordinaire, charmant et toujours disponible pour toute sa famille ".

"Toute sa vie, Marcel Berthomé s'est fait une certaine idée de la France. Au nom de cette idée inaltérable, il n'a jamais refusé un combat et a livré bataille partout où s'est joué le sort de la Nation. Au cours de ces heures sombres dans le ciel de la Ruhr ou de Diên Biên Phu, il brave à maintes fois les plus grands dangers en accomplissant des missions périlleuses de bombardement ou de parachutage, raconte le général Laurent Lherbette. Nombreux furent les camarades du commandant Marcel Berthomé à tomber sous la mitraille ennemie".

Marcel et Yolande Berthomé, auprès de leurs proches, sur la BA106 de Bordeaux-Mérignac. © Radio France - Jules Brelaz

"Comme l'a dit le général Lherbette, les forces maléfiques n'ont pas totalement disparu et il faut toujours se battre pour notre sécurité, pour nos valeurs, pour nos convictions et pour la démocratie", ajoute le colonel Ludovic Louriou, commandant de la BA106. "La guerre aux portes de l'Europe" en témoigne. "Encore aujourd'hui, l'obscurantisme, en rejetant la raison et la vérité, cherche à nuire à nos libertés et à notre démocratie", conclut le général Lherbette.