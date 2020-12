Défis sur les réseaux sociaux et appels aux dons : à quoi ressemblera le Téléthon confiné en Creuse ?

Repas, karaokés et animations festives sont annulés à cause du coronavirus. Les bénévoles creusois s'attendent à une baisse importante des dons mais en appellent à la générosité des Creusois pour financer la recherche sur les maladies rares.

Les bénévoles creusois s'attendent à une baisse importante du nombre de dons pour cette nouvelle édition du Téléthon, parrainée par Matt Pokora, les 4 et 5 décembre. Et pour cause : la plupart des événements ont été annulés : pas de repas, de lotos, de concours de belote et de défis en tous genres cette année. Il sera donc difficile d'atteindre les 170.000 euros (dont environ 106.000 sur le terrain, selon l'AFM) récoltés en Creuse l'an dernier.

"Ça ne sera pas comparable avec les autres années, on aura une diminution", soupire Guy Pérot, coordinateur de l'AFM Téléthon en Creuse. Néanmoins, pas besoin de demander aux Creusois d'être généreux : ils le sont, selon lui : "Avec ses 170.000 euros, ramenés au nombre d'habitants, notre petit département est dans les premiers donateurs d'argent au niveau national !"

L'argent récolté à partir de ce week-end sert à la fois à financer la recherche contre les 3.000 maladies rares, et aider les familles concernées, notamment grâce à l'achat de fauteuils roulants ou l'aménagement de leur habitation et de leur voiture. "Une vingtaine de familles sont touchées en Creuse", détaille Guy Pérot.

Défi photo pour les pompiers

Malgré l'épidémie, les pompiers creusois n'ont pas confiné leur énergie. Ils proposent un défi photo sur les réseaux sociaux : le "Téléthon challenge". Il suffit de se prendre en photo en train de faire du sport, soulever un objet, ou dans une pause amusante, et de l'envoyer sur la page Facebook de l'union départementale des sapeurs-pompiers de la Creuse (UDSP 23). Leur slogan ? "Trop forts !" Ils ont également mis en ligne une cagnotte pour récolter des dons.

Les jeunes pompiers aussi participent au challenge Téléthon de l'UDSP 23 ! - Anthony Choplin

Cette année, impossible de rester sans rien faire

"On veut démontrer notre force contre la maladie, parce qu'ensemble on est plus forts", insiste Anthony Choplin, le délégué Téléthon de l'UDSP 23. Néanmoins, pas facile de mobiliser uniquement de façon virtuelle : "On est limités à une certaine population, tout le monde n'a pas Facebook ou Twitter, on risque d'avoir moins de dons mais le challenge pour nous est de maintenir ce Téléthon 2020 !"

Les pompiers de la Creuse distribuent aussi 2.700 porte-clés au profit du Téléthon. Ils sont en vente dans une vingtaine de pharmacies et plusieurs commerces pour 4 euros, dont 2,40 euros reversés à l'association.

Saint-Dizier-Masbaraud reste mobilisée

Tous les ans, pour le Téléthon, c'est l'effervescence à Saint-Dizier-Masbaraud. Cette commune de 1.100 habitants a récolté près de 13.000 euros l'an dernier ! "On a versé 60.000 euros en six ans, c'est énorme. Cette année, impossible de rester sans rien faire", sourit Christiane Rabier, l'organisatrice. Le loto, le circuit moto, les repas et les spectacles sont annulés. Mais une urne pour les dons sera installée dans l'épicerie et les bénévoles vendront en face des fleurs et bibelots sur des stands : "Notre hantise c'est de ne pas voir grand monde, mais les enfants malades nous attendent !"

Des collectes ailleurs en Creuse

Des urnes seront déposées dans certaines mairies, chez des commerçants. Sur les marchés, la vente de sapins et de galettes permettra aussi de collecter des fonds. Il est toujours aussi possible de décrocher son téléphone et faire des dons au 3637.

Enfin, si vous en avez marre de la buée sur votre masque, vous pouvez acheter un pince-nez imaginé par un Creusois. Les bénéfices seront là aussi reversés au Téléthon.