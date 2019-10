Déguisé en femme dans la rue, le Martinérois Antoine Bordes dit avoir eu "peur"

Le comédien Antoine Borde, originaire de Saint-Martin-d'Hères, s'est grimé en femme pour dénoncer le harcèlement de rue. La vidéo, tournée à Paris, est édifiante. Antoine Bordes était l'invité du coup de fil de l'actu à 7h20 ce mercredi sur France Bleu Isère.

"Le but c'était de sortir déguisé en femme et de voir ce qui allait se passait" explique Antoine Bordes. Et le comédien isérois n'est pas déçu du voyage... Car même s'il s'y attendait, le jeune homme de 23 ans a fait l'objet de nombreuses remarques déplacées du style "Très beau cul !" ou encore "La frange là... on dirait un film porno!" Quand on est confronté à ce genre de comportements, "on ne sait pas trop comment gérer ça, ça fait très peur (...). Je me suis senti impuissant, et je me suis senti très très seul face à tous ces regards même si autour de moi il y avait tout une équipe " témoigne Antoine Bordes au micro de France Bleu Isère :

Et quand on lui demande s'il a eu peur à un moment, la réponse fuse : "Tout le temps ! Je n'ai pas passé un moment fun. J'ai passé un moment très très intéressant, mais ça m'a fait peur."