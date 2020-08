Dégustation de produits corréziens sur la route des vacances

Au menu : veau au lait, pommes du Limousin et fromages de producteurs locaux.

Sous un arbre à l'abri de la chaleur, Zélie, 4 ans, est toute contente de pouvoir croquer dans sa pomme avec un jus bien frais donné gratuitement par les producteurs. Ce n'est pas n'importe quelle pomme ! C'est une pomme du Limousin d’appellation d'origine protégée. "C'est super pour les enfants, s'exclame sa grand-mère, Eliane. Après ces longues heures de route, ils vont pouvoir découvrir des produits locaux !"

C'est la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles qui est à l'origine de cette dégustation sur l'aire de l'autoroute du Puy de Grace de l'A20. Ce samedi 1er août, la circulation est chargée sur l'autoroute. Dans le Limousin, les bouchons ont été nombreux sur l'A20 et l'A89.

Ces ralentissements combinés avec les fortes chaleurs conduisent les automobilistes à redoubler de vigilance. Ils étaient donc nombreux à profiter pleinement de cet arrêt en découvrant les produits de Corrèze. Sur les étals, on retrouve des concombres, des fromages corréziens et, surtout, de la viande.

Créer un lien entre les producteurs et les consommateurs

Devant les vacanciers, les éleveurs jouent le jeu et répondent à toutes les questions. Par exemple, beaucoup ne connaissaient pas l'importance de la filière animale dans le département. "C'est très important, explique un éleveur. Ici en Corrèze, l'élevage représente près de 85% de l'activité agricole !"

Marie-France Forest est secrétaire générale de la FDSEA Corrèze. "Nous voulions permettre aux vacanciers de se reposer tout en profitant de nos bons produits. C'est l'occasion aussi de leur montrer les réalités de notre métier."

Il y avait près d'une dizaine d'exploitants locaux pour le plus grand bonheur des vacanciers. © Radio France - Thomas Vinclair

Une halte réparatrice

Le veau au lait a la côte chez les vacanciers. "C'est génial, je ne connaissais pas cette viande. C'est vraiment excellent !" Tous les automobilistes rencontrés sont ravis de cette initiative.

Patrick est parti à 7 heures ce matin."Je me suis levé tôt pour partir le plus rapidement possible de la région parisienne. Je commençais à fatiguer sur la route. Avec ce bon repas, je vais pouvoir repartir en forme... mais juste après une petite sieste ! "