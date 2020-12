Déjà 129 duvets donnés à la Croix Rouge du Gard, continuons !

Les bénévoles de la Croix Rouge du Gard ont passé la journée, ce samedi, au pied de la Maison Carrée à Nîmes. Et leur opération "10 jours pour 1 000 duvets" semble plutôt bien partie, grâce à la générosité des gardois. A l'issue de cette première journée, la Croix Rouge a déjà récolté 129 duvets et autres couettes. Il reste un peu plus d'une semaine pour atteindre l'objectif, sachant qu'il y a urgence : de plus en plus de personnes dorment dans la rue, et ces duvets à peine récupérés sont très vite réutilisés.

à lire aussi Notre "héroïne" du jour a quatre ans, et elle est nîmoise