Marseille

Cela fait 15 jours que le rituel est quotidien pour Anne-Marie, 74 ans, résidente de la Grande Corniche : elle vérifie si l'ascenseur fonctionne avant d'opter pour les escaliers, 9 étages à gravir à pied "un Himalaya" plaisante-t-elle.

"Nous sommes passés par les toits" (un agent GRDF)

Anne-Marie n'est pas la seule dans ce cas loin s'en faut : "au 21ème étage un Monsieur de 96 ans est coincé chez lui, chaque jour sa fille lui apporte le journal à pied".

"Je fais des va et vient incessants" témoigne une infirmière. "Nous sommes passés par les toits pour accéder à cet étage" révèlent des agents GRDF.

Le gardien se démène, il permet, quand c'est possible, aux résidents d'emprunter d'autres ascenseurs, puis de passer par les balcons qui communiquent entre eux pour redescendre par la cage d'escaliers qui donne accès à leur appartement.

Le syndic de copropriété montré du doigt

Le conseil syndical assure qu'il fait tout son possible : " on a joué de malchance, 3 cartes électroniques sur 4 ont grillé suite aux orages du 9 août. Ce sont des ascenseurs anciens, nous sommes en plein mois d'août, on ne peut pas aller plus vite pour réparer". D'après un membre du conseil syndical une société lyonnaise pourrait fournir les cartes électroniques au début de la semaine prochaine.

Insuffisant pour certains riverains : "Des décisions auraient du être prises avant, le syndic de co-propriété coûte cher, la cage d'escalier est en travaux depuis un an, les corniches s'effritent et ne sont pas réparées, etc" pestent certains habitants.