Déjà 170 candidats pour le lotissement à sensibilité chrétienne de L'Île-Bouchard

Révélé en décembre par le magazine Famille Chrétienne, le projet du "Clos Saint-Gabriel" à L'Île-Bouchard, fait beaucoup parler. Le promoteur immobilier Monasphère ambitionne d'y créer l'un de ses lotissements à proximité de lieux spirituels, le village d'Indre-et-Loire étant connu pour son sanctuaire marial lié à l'apparition de la Vierge à quatre enfants en 1947.

En quelques jours, journalistes locaux et nationaux se sont succédé sur place pour en savoir plus sur ces 17 maisons avec jardin, censées voir le jour en 2024, au sud de L'Île-Bouchard. Le site sera-t-il réservé aux chrétiens comme on a parfois pu le voir écrit dans la presse ou l'entendre ? Est-ce une forme de communautarisme ? France Bleu Touraine tente de démêler le vrai du faux sur ce projet à sensibilité chrétienne.

Une commune partagée

Dans la commune, tout le monde en a entendu parler. Et presque tout le monde a un avis sur la question. Il y a d'abord ceux qui y voient un moyen de redynamiser L'Île-Bouchard, en déclin démographique. "Je me rappelle un jour qu'une habitante m'avait dit : "Tu verras, L'Île-Bouchard deviendra une ville de retraités !" Eh bien, on y est ! Beaucoup de jeunes sont partis , souffle Marie. Alors, si ça peut ramener un peu de vie, pourquoi s'en priver."

Au café La Civette, la patronne abonde dans son sens. "Il faut faire vivre un peu les commerces, car il y en a un paquet qui ont fermé. Ça peut peut-être sauver nos écoles s'il y a des enfants." Dans la boulangerie d'à côté, une cliente fait remarquer "que ce n'est pas parce qu'on va à la messe qu'on est intégriste", quand Stéphanie, la boulangère, prend tout cela avec beaucoup de recul. "Moi, j'habite dans la rue de l'église Saint-Gilles et tous mes voisins sont chrétiens, certains font partie de la communauté de l'Emmanuel, alors qu'ils soient là-bas ou ailleurs, qu'est-ce que ça change ?"

À l'inverse, certains se montrent plus méfiants. "Ça ressemble un peu à une secte cette histoire", estime une habitante, confirmée dans ses propos par un autre Bouchardais. "Ça va juste mettre encore plus le bordel dans la commune !"

Il y a des valeurs qui sont véhiculées dans ce projet comme le partage, le vivre-ensemble, qui sont très importantes et qui dépassent le simple cadre religieux.

Loin de toute cette agitation, Clément Chaigneau s'y voit déjà dans ce lotissement. Ce Bouchardais depuis deux ans est intéressé par le "Clos Saint-Gabriel". "C'est un projet bien pensé, avec une circulation intéressante à l'intérieur de ce lieu, on a la forêt juste derrière, un jardin. On va voir si financièrement ça peut le faire mais ça donne envie", explique cet animateur jeunesse. "Je vais être honnête avec vous, je suis chrétien, mais je suis arrivé à L'Île-Bouchard par hasard. Je suis Breton d'origine et ma femme a trouvé du travail à Chinon. On a regardé autour pour s'installer et une opportunité s'est présenté ici, voilà tout. On ne savait même pas qu'il y avait un sanctuaire marial, au final c'est juste une plus-value", poursuit-il.

Clément Chaigneau devant la parcelle où il ambitionne d'acheter l'une des 17 maisons. © Radio France - Adrien Bossard

Le problème, c'est que sa maison actuelle est trop petite depuis la naissance de son fils, il y a six mois. Clément Chaigneau cherche à avoir plus grand. "J'ai entendu parler de ce projet du "Clos Saint-Gabriel" par Monasphère. Les associés m'ont appelé, comme beaucoup d'autres habitants pour savoir ce que nous pensions de tout ça, si ça valait le coup pour eux de s'implanter ici. Et j'ai trouvé ça chouette. Il y a des valeurs qui sont véhiculées dans ce projet comme le partage, le vivre-ensemble, qui sont très importantes et qui dépassent le simple cadre religieux. Il n'y aura pas une église en plein milieu du lotissement."

Déjà une réservation pour une maison

Le projet n'est officiellement lancé que depuis une semaine, depuis le 17 janvier, et déjà 170 familles sont venues au renseignement pour une maison réservée et une option posée. Des chiffres qui interpellent dans un village comme L'Île-Bouchard. Qu'en aurait-il été avec un autre promoteur ? Damien Thomas, co-fondateur de Monasphère, le reconnaît, la symbolique religieuse y est pour beaucoup. "Il n'est pas étonnant pour un projet dédié aux lieux spirituels chrétiens que ce soit en premier lieu les chrétiens qui ressentent de l'intérêt." Mais il l'assure, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour déposer un dossier.

"Toute personne qui dépose l'acompte a une réservation pour la maison. Nous sommes ouverts à tous, assure le jeune associé. On ne va pas demander aux gens s'ils sont chrétiens pour avoir une maison. Donc ce n'est pas un village réservé aux chrétiens comme j'ai pu le lire. J'aimerais bien aujourd'hui que l'on me montre le projet communautariste en France qui vend des biens immobiliers sur des sites ouverts à tous et qui communique sur Linkedin. Il n'y en a pas. Prenons l'exemple de l'école catholique qui est un très bon exemple. On a l'enseignement catholique ouvert à tous mais qui reste un enseignement catholique. C'est un peu la même chose avec le "Clos Saint-Gabriel"".

Une réunion publique à venir

S'il avoue que "la communication a pu faire défaut", Damien Thomas promet d'expliquer le projet aux habitants de L'Île-Bouchard lors d'une réunion publique prochainement. "Notre but, c'est vraiment de permettre à des gens qui souhaitent quitter les grands espaces urbains de s'installer dans les zones rurales ou extra-urbaines. Il y a une vraie demande depuis le Covid. Et on voit, de notre côté, l'immense attractivité des lieux spirituels chrétiens qui jalonnent notre territoire et autour desquels peut se tisser toute une vie économique."

Le permis de construire de ce lotissement est actuellement étudié par les services de l'État avant d'être instruit par la communauté de communes. La maire de L'Île-Bouchard, Nathalie Vigneau, elle, ne souhaite plus s'exprimer et a adressé un communiqué de presse, la semaine dernière. "Le service d’Aménagement du Droit des Sols de la communauté de communes instruira le dossier en considérant les règles d’urbanisme en vigueur. Je rendrai un avis conforme à cette instruction", explique-t-elle, tout en précisant qu'elle sera "attentive au fait que les nouveaux habitants s’intègrent dans notre commune en fréquentant les diverses structures communales et associatives". Le chantier pourrait démarrer cet été.