Déjà 20 000 abonnés pour le Racing Club de Lens, "une fierté" !

Le club de football lensois a lancé sa campagne de réabonnement début juillet et c'est déjà un succès : le RC Lens vient de franchir la barre des 20 000 abonnés, contre 16 000 la saison dernière.

C'est une fierté, la fidélité de nos supporters n'est plus à démontrer

Les supporters ont visiblement hâte de revoir Lens en Ligue 1 après cinq ans en Ligue 2 : "C'est une fierté, la fidélité de nos supporters n'est plus à démontrer, se réjouit Fabrice Wolniczak, directeur du développement commercial du club. "On est habitués à Lens à avoir un très fort engouement populaire. Il y avait une telle attente de revoir le Racing en Ligue 1 qu'on l'a senti dès les premiers jours de la campagne, avec 3000 ou 4000 abonnements en 24h, et depuis ça continue de grimper."

C'est un joli chiffre, mais pas un record : le RC Lens avait déjà atteint plus de 20 000 abonnés quand il était en Ligue 1, mais cela n'était plus arrivé en Ligue 2.

Les abonnés de la saison dernière ont jusqu'au 14 août pour se réabonner, la campagne ensuite devrait s'étirer jusque fin août.