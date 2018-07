Trois personnes sont mortes noyées depuis le début de l’été en Corse. Deux ont perdu la vie en Haute-Corse, l'autre en Corse du Sud. En cause, selon les secouristes : l'imprudence et un manque de formation.

Les vacances peuvent parfois virer au drame. Depuis le début de la saison estivale, trois personnes ont perdu la vie sur les plages corses. "Les accidents sont dûs à l’imprudence, mais aussi à la méconnaissance des dangers liés à certaines plages, à certains courants ou encore à la violence des vagues" explique le lieutenant Yann Banes du service de secours et d’incendie de Corse du Sud, "certaines personnes surestiment leur condition physique".

Des touristes qui pensent que la Méditerranée n’est pas dangereuse

Pompiers et sauveteurs sont vigilants, surtout vis-à-vis des touristes. Pour le lieutenant Yann Banes, "les locaux sont plus prudents : dès que la consigne de ne pas aller à l’eau est donnée, elle est souvent respectée". Mais le lieutenant des pompiers explique que les touristes, en revanche, pensent que la mer Méditerranée n'est pas dangereuse, et la comparent notamment avec l'océan Atlantique, réputé plus agité. _"_C’est dans ces moment-là que l’on peut avoir des accidents" avertit-il.

Déjà 3 morts par noyade depuis le début de l’été en Corse: Lieutenant Yann Banes Copier

Les pompiers de Corse effectuent, en collaboration avec les maîtres-nageurs sauveteurs, environ cent interventions en milieu nautique par an.

En France, près d'un élève de sixième sur deux ne sait pas nager correctement

Selon les chiffres de Santé publique France, 48 % des élèves de sixième ne maîtrisent pas correctement la nage. Pour Franck, sauveteur depuis 15 ans sur la plage Trotell à Ajaccio en Corse du Sud, il faudrait « plus de leçons de natation, surtout pour les enfants." Mais ce n'est pas le seul problème. L'éducation aux risques de la mer est aussi primordiale, selon lui."Il faut rappeler les règles et gérer constamment les personnes».

Déjà 3 morts par noyade depuis le début de l’été en Corse: le reportage d'Olivier Castel Copier

Face à ces mauvais chiffres, le Premier ministre a demandé mercredi dernier un renforcement du plan de lutte contre les noyades et du programme de formation à la nage de l’Éducation nationale. En France, 50 décès sont dûs à des noyades accidentelles depuis le début de l'année.