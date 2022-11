Déjà 600.000 vignettes Crit’Air distribuées en Occitanie mais beaucoup de non-Toulousains font encore sans

Depuis le 1 mars , la ZFE est entrée en à Toulouse et les véhicules les plus polluants sont chassés du centre-ville et d'une partie de la rocade. Cette mesure concernait d'abord et uniquement les camions et utilitaires classés Crit'Air 5. Et puis, depuis, le 1er septembre, les véhicules utilitaires et les poids lourds possédant une vignette Crit’air 4 ne peuvent plus circuler à leur tour dans le périmètre de la ZFE toulousaine. Les voitures et deux-roues certifiés Crit'air 4, 5 et non classés (les véhicules les plus vieux) seront interdits à partir du 1er janvier 2023. Enfin à partir du 1er janvier 2024 , tous les véhicules motorisés Crit’air 3 seront exclus du périmètre. Et les premières contraventions sont prévus en 2024 également.

Trois millions de véhicules en Occitanie

Et donc pour ce faire, depuis le 1er mars, tous les véhicules qui entrent dans le périmètre de la ZFE doivent donc avoir la vignette Crit’air. Environ 600.000 vignettes ont été vendues en 2022 en Occitanie. Un chiffre en forte augmentation par rapport à 2021 et alors que les premières vignettes ont été mises en vente en 2016.

Mais les 622 894 vignettes distribuées doivent être comparées aux les trois millions de véhicules dans la région. Et le chiffre correspond grosso modo aux nombre de véhicules dans la ZFE de Montpellier (252.000) et dans celle de Toulouse (412.000). ( Les deux celles zone à faibles émissions de la région Occitanie.)

Pas avant d'être au pied du mur

Mais c’est évident, encore beaucoup de ceux qui entrent dans la ville ou l’agglomération et qui n’y vivent pas n’ont pas cette vignette. Exemple à Saint-Sulpice, dans le Tarn, situé à moins de 30km de la ZFE de Toulouse. Les habitants viennent très régulièrement en voiture dans la Métropole. Certains savent à peine ce qu'est la Zone à Faible Emission et beaucoup disent vouloir attendront avant d'acheter la la vignette. A l’image de Cindy une saint-sulpicienne qui vaà Toulouse régulièrement pour le shopping et le travail. Mais elle attendra pour acheter sa vignette "J'attends de voir comment les autres se comportent. J'attends de voir s'il y a des contraventions. C'est une contrainte, ça ne m'intéresse pas. Je m'y intéresserai quand je serai au pied du mur."

La vignette s'achète très facilement, 3,70 euros l'unité en passant commande sur le site certificat-air.gouv.fr . Les modalités d'entrée dans une ZFE vont varier de ville en ville, et la verbalisation ne sera opérationnelle qu’en 2024.

La ZFE est un périmètre qui englobe une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km².

Attention aux tentatives d'escroquerie

Dans ce contexte, la gendarmerie de Haute-Garonne alerte sur des tentatives d'escroquerie à la vignette Crit'air. Attention donc aux mails ou aux SMS indiquant que vous n'avez pas de vignette, et contenant un lien. Ne cliquez surtout pas dessus, il vous renverra vers un site frauduleux, dans le but de vous inciter à fournir des informations confidentielles. Le seul site valable pour vous procurer une vignette est le site du gouvernement, cité ci-dessus.