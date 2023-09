Déjà beaucoup de demandes pour passer le permis à 17 ans dans des auto-écoles à Grenoble

Il sera possible de passer son permis de conduire à 17 ans, à partir de janvier 2024. Une mesure annoncée par la première ministre, Elisabeth Borne, en juin dernier sur le média en ligne Brut. Actuellement, un jeune en conduite accompagnée peut passer cet examen à 17 ans, mais n'a pas le droit de conduire seul avant ses 18 ans.

Face à cette nouvelle, beaucoup de jeunes anticipent déjà et veulent prendre des leçons de conduite. Mais certaines auto-écoles préfèrent calmer le jeu. Dans le centre-ville, l'école de conduite Champollion ne souhaite pas assurer de cours pour ces jeunes. "On ne refuse pas, mais on attend qu'une loi soit passée, explique Patricia [prénom modifié], secrétaire de l'auto-école. Pour le moment, officiellement, rien ne nous a été indiqué."

"On attend qu'une loi soit passée"

Même son de cloche du côté de l'auto-école Jaurès, à quelques centaines de mètres. Amandine, secrétaire administrative, ne veut prendre aucun risque. "Quand je vois un élève qui vient à 16 ans, avec le code, et qui veut des leçons de conduite, je lui dis clairement que pour le moment il ne pourra peut-être pas passer le permis à 17 ans. Si il fait ses leçons de conduite, et que la loi ne passe finalement pas, il sera bloqué et devra attendre un an pour passer son examen."

Déjà trois mois d'attente pour des leçons

Dans ces deux auto-écoles, le délai est d'environ trois mois pour obtenir des leçons de conduite. Il risque de s'allonger en janvier 2024. Mais Sandra, monitrice à l'auto-école, ne préfère pas y penser tout de suite. "Je suis là pour les former. S'il y a plein d'élèves, on les formera aussi. Après, on est quand même humains. Moi, ça me dérange pas de venir un dimanche si un élève a besoin de faire deux heures de conduite avant le passage du permis. On va se débrouiller !" L'auto école Jaurès compte déjà environ 400 élèves, pour une dizaine de moniteurs.