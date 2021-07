Déjà beaucoup de monde sur l'A9 en raison du chassé-croisé

La circulation était déjà très dense vendredi après-midi avec plus de 1 000 km de bouchons cumulés dans toute la France. Dans le Gard, on a enregistré jusqu'à 30 kilomètres de bouchons à hauteur de Roquemaure sur l'A9 en direction d'Avignon suite à un accident survenu à Orange. Près de 20 kilomètres de bouchon aussi en direction de l'Espagne après un autre accident survenu à la sortie de Nîmes.

Pour éviter de se retrouver coincés certains automobilistes ont préféré poser un jour de vacances pour partir plus tôt. Sur l'aire d'Ambrussum, entre Nîmes et Montpellier, les automobilistes ont anticipé leurs déplacements. Devant la cafétéria, Sylvie et sa famille prennent 10 minutes pas plus, pour eux c'est "Le premier jour de vacances ! Une petite pause et on repart.". Alors pour éviter le chassé-croisé, elle a posé un jour d’avance à son travail. "Malgré tout c'est très compliqué, reconnaît-elle. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de ralentissements..". Sonia habite dans le Nord et dans son cas, c’est l'heure du retour. "On avait vu à la télé que c'était noir, on a décidé de partir vendredi", explique-t-elle.

Un peu plus loin, Marie vient de Martigues et avec deux enfants, il fallait aussi anticiper. "On a préféré prévoir pour ne pas avoir trop longtemps les enfants dans la voiture...". Partir ou rentrer, pour tout le monde demain, il faudra s’armer patience.

La journée de samedi est classée noire par Bison futé dans le sens des départs. Il conseille de partir plus tôt dimanche.