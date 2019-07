Déjà des restrictions d'eau dans le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne

On ne peut pas encore parler vraiment de sécheresse sur la zone Midi-Pyrénées, mais trois départements ont déjà commencé à prendre des mesures : Tarn, du Tarn-et-Garonne et surtout du Lot .

Les températures remontent à nouveau en fin de semaine et le manque d'eau commence déjà à se faire sentir dans certains départements. Nous ne sommes pas encore en situation de sécheresse, mais les premières restrictions d'eau apparaissent. Dans trois départements de la zone Midi-Pyrénées, les préfectures ont déjà pris des arrêtés. C'est le cas du Tarn, du Tarn-et-Garonne et surtout du Lot. C'est le département le plus impacté en ce début juillet.

Des zones de restrictions totales dans le Lot

L'année dernière les premières restrictions d'eau avaient été prises le 7 juillet dans le Lot. Cette année, elles datent de la mi-juin, sur le bassin de la Seoune au sud ouest de Cahors et sur le bassin du Tournefeuille au nord de Gourdon. Ils sont en vigilance rouge. Les agriculteurs ne peuvent pas irriguer (sauf dérogations), les particuliers ne peuvent pas remplir leur piscine ni laver leur véhicule.

On est essentiellement sur les premières mesures dans le Quercy blanc et dans le secteur de la Bouriane - Bernard de Casteljau, le chef adjoint du service adjoint eau forêt environnement à la DDT, la direction départemental des territoires du Lot

D'autres cours d'eau du Lot sont eux en vigilance orange et sont concernés par des interdictions de prélèvement d'eau mais seulement sur une partie de la journée. C'est le cas aussi dans le Tarn-et-Garonne, sur une partie du bassin du Lemboulas.

Le détail des zones touchées. © Radio France - Capture d'écran du site propluvia

Surtout des petits cours d'eau

Dans le Tarn, là aussi les services de l'état ont pris des mesures beaucoup plus tôt que l'année dernière sur le bassin de l'Agros et sur le ruisseau d'En Guibaud, avec des interdictions totales de prélèvements. Des interdictions vont suivre dès jeudi sur une partie du bassin du Tescou. Pour l'instant ces mesures restent très localisées et ne concernent que des petits cours d'eau. Avec les barrages et les retenues, il y a encore pas mal de réserves pour les grands cours d'eau.

Les détails sur les zones concernées sont à retrouver sur le site gouvernemental propluvia.