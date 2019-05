Déjà près de 8.000 places vendues pour le match décisif du Mans FC vendredi au MMArena

Les Sang et Or disputent leur dernière rencontre de la saison de National contre Chambly à domicile le vendredi 17 mai. En cas de victoire, les footballeurs manceaux finiront troisièmes du classement et joueront les barrages en vue d'un retour en Ligue 2. Les supporters sarthois se mobilisent.

Le Mans, France

Une longue file d'attente au siège du Mans FC, à la Pincenardière. Ce dernier match de la saison, plein de suspens, attire des supporters occasionnels comme en témoigne Jacques, venu retirer trois billets : "cette rencontre est doublement intéressante. C'est la raison pour laquelle je viendrai avec ma femme et mes deux petits-enfants. Pour elle, comme pour eux, ce sera une première!"

► Les places sont en vente sur le site Internet du club ou au siège du Mans FC, à la Pincenardière à Muslanne, ce mercredi et ce jeudi, de 14h à 18h.

Dans ce local du Mans FC où l'on vend aussi des maillots, des casquettes et des écharpes aux couleurs sang et or, il n'y a pas de guichet. Deux bénévoles, assis à un bureau, enregistrent les réservations et impriment les billets. Les Sarthois qui viennent ici ne font pas partie des 1.500 abonnés. Ce sont souvent les supporters des grandes occasions, comme Ludovic, déjà présent pour le derby contre Laval. "Vendredi, ce sera un match à enjeu avec du monde et de l'ambiance", prédit le Sarthois.

Le Mans, plus grande affluence du championnat de National

L'objectif affiché par le club est de dépasser la barre des 10.000 spectateurs, malgré l'horaire peu favorable de 18h30. Le Mans FC confortera ainsi sa place de leader pour le nombre de spectateurs dans un stade de National, se réjouit Marc-Antoine Porcher. "Nous enregistrons, en moyenne, 5.500 - 6.000 spectateurs par match au MMArena", explique le , le responsable de la billetterie. "Nous sommes le premier club de National en terme d'affluence. Nos supporters ont été présents tout au long de la saison. Nous avons encore besoin d'eux vendredi, pour ce dernier match!" Le record de la saison reste le derby contre Laval mi-novembre 2018 avec près de 19.000 personnes au MMArena. Les Sarthois sont invités à venir vêtus en jaune et rouge pour encourager le Mans FC.

