Déjà reçu à Sciences Po, ce Breton vise la mention au baccalauréat

Laillé, France

Sur son bureau, Simon a encore de nombreux livres ouverts, à quelques heures des premières épreuves du baccalauréat, et notamment de la philo ce lundi matin. A 17 ans, élève en terminale ES au lycée Bréquigny à Rennes, il est déjà assuré d'avoir une place à Sciences Po Bordeaux l'an prochain. Simon a réussi le concours d'entrée et attend la réponse pour Sciences Po Paris. "J_'ai eu une année marathon_, avec notamment le concours d'entrée à Sciences Po Paris dans de très grandes salles d'examen, ça m'a préparé à gérer le stress". Le jeune homme est plutôt serein. Il a fait particulièrement attention à son hygiène de vie ces derniers jours "je n'ai pas eu de sorties depuis 15 jours, pour être vraiment concentré sur mon bac".

"Il y a un léger stress quand même " le père de Simon

Pour les parents de l'aîné de cette fratrie de trois enfants, cette semaine d'examens qui débute "c'est un peu de stress, c'est tout de même une épreuve importante" explique Olivier, le papa de Simon. "C'est LA semaine de l'année, avec parfois deux épreuves par jour". Les parents de Simon espèrent qu'il décrochera une mention "ce serait le résultat de tout le travail qu'il a accompli cette année". Pour le jour J, Simon, a déjà sa méthode pour ne pas paniquer. "C'est une question de respiration, il faut souffler profondément, ne pas paniquer quand on découvre le sujet " explique le candidat. Simon espère un sujet sur le bonheur, ou la conscience et l'inconscience, ce sont deux sujets qu'il a particulièrement bien révisés. Et ensuite, pour les vacances ? Il a prévu de travailler un mois au ramassage des tomates sous serres à Paimpol ! Ce jeune homme mérite vraiment une mention très bien !