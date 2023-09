Déjections, insultes, débris de verre : à Avignon des habitants se plaignent des incivilités des sans-abris

Entre la rue Carnot et la rue Carreterie dans l'intra-muros d'Avignon, la rue porte le nom de "Portail Matheron" sur environ 150 mètres. Une zone bien aménagée, avec des commerces et du mobilier urbain installé récemment, mais dont les riverains ne peuvent pas profiter car des sans-abris s'y sont installés. "Ce n'est pas ça le problème" raconte la caissière de la supérette, "c'est l'urine sur la façade du magasin, des débris de verre et des insultes en permanence" que dénonce cette commerçante.

"Je cumule deux jobs pour m'en sorti et le soir quand je reviens chez moi je ne peux pas dormir"

Riverains et commerçants partagent tous ce discours. Un habitant du quartier a installé une banderole "Riverains en colère !!! Stop squat, alcool, hurlements, déjection H24" à la fenêtre de son appartement, au dernier étage d'un immeuble de la rue du Portail Matheron. Il s'appelle Alex, et il n'en peut plus de cette situation : "Au début j'avais de la peine pour les sans-abris, maintenant j'en ai plus. Je cumule deux jobs pour m'en sortir et le soir quand je reviens chez moi je ne peux pas dormir". Il raconte aussi comment certains SDF font leurs déjections en pleine rue, à la vue de tous, choquant parfois des enfants.

"J'ai souvent des clientes plutôt âgées qui ne peuvent pas entrer" raconte la pharmacienne du quartier, "Ils sont souvent très ivres et quand on leur demande poliment de se décaler de l'entrée de la pharmacie, ils nous insultent". Même récit pour le pizzaïolo d'en face : "je ne comprends pas, on aménage bien ces rues, pourquoi est-ce qu'on fait rien par rapport aux sans-abris ?". Cette question, Alex l'habitant qui a installé la banderole ne se la pose plus : "J'ai été reçu trois fois en mairie mais rien n'a changé, alors maintenant on essaie d'attirer l'attention par d'autres moyens".