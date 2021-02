Déjeuner dans le froid, un véritable supplice pour les Rouennais

Depuis plusieurs jours, le froid, le gel et le verglas frappent la Seine-Maritime. A Rouen, avec la crise sanitaire, à l'heure du déjeuner impossible de se réfugier dans un restaurant. Beaucoup mangent donc à l'extérieur.

Avec les températures négatives à Rouen ces derniers jours, déjeuner dans le froid est un véritable supplice. Il faut trouver des endroits à l'abri du vent et au soleil. (photo d'illustration)

Vous l'avez sûrement remarqué, depuis plusieurs semaines, à l'heure du déjeuner, beaucoup de salariés ou d'étudiants mangent dehors. Cantine fermée, jauge restreinte... à cause de la crise sanitaire. De plus, les restaurants ne font que de la livraison ou de la vente à emporter. Alors pas le choix, il faut trouver des endroits où s'asseoir dans l'espace public, sur des bancs par exemple près de la cathédrale. Certains mangent même debout adossés à des murs d'édifices. Une épreuve d'autant plus que ces derniers jours le froid ne vient pas arranger les choses.

"Je mange un Mcdo avec des frites froides"

Debout à côté d'un muret place du Vieux Marché, Camille est dépité. "Je mange un Mcdo avec des frites froides. C'est pas agréable mais bon ça aurait été meilleur chaud. Et en plus là il n'y a pas moyen de faire chauffer donc c'est compliqué". Et pourtant le fast-food ne se trouve qu'à une centaine de mètres de la place du Vieux Marché. En temps normal, avec des températures douces, le jeune homme de 14 ans aurait pu manger encore chaud.

Mais là, c'est une autre paire de manches. "Il fait -4°C on peut le dire, ça refroidit un peu, il faut être rapide", expliquent grelottantes Manon, Claire et Cléa. Elles ont trouvé une place au soleil. "On est place cathédrale, sur les marches d'un magasin, à côté d'une vitrine, de très bonnes conditions pour manger, c'est très agréable", ironisent les jeunes étudiantes.

De son côté, Jean-Baptiste, un salarié, est lui debout, appuyé sur un des murs de l'office de tourisme de Rouen. "C'est un peu galère parce qu'on a les doigts gelés, le soleil ne suffit pas. Il faut rechercher les endroits un peu retranchés qu'offre l'office de tourisme", sourit-il avant de conclure "mais c'est vrai que l'on a hâte que les restaurants rouvrent, on les voit là, mais on ne peut pas rentrer. On fait contre mauvaise fortune bon cœur".