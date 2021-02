Déjeuner au restaurant pour les travailleurs du BTP : un démarrage timide en Côte-d'Or

Depuis ce lundi 15 février 2021, cinq restaurants peuvent accueillir les travailleurs du BTP en Côte-d'Or. Deux d'entre eux sont situés dans l'agglomération dijonnaise, deux sont à Beaune et un à Saint-Jean-de-Losne. Ces établissements sont autorisés par la préfecture et l'UMIH 21 à accueillir ce public bien précis au chaud pour leurs services à l'heure du déjeuner et avec des consignes sanitaires très strictes.

Un démarrage très timide en Côte-d'Or

Mais pour le moment l'information toute récente n'est pas encore bien connue puisque la préfecture n'a donné son accord qu'en fin de semaine dernière. Les salles sont donc restées vides ce lundi midi. Les restaurateurs concernés se veulent malgré tout confiants et leurs motivations sont identiques, retrouver un peu d'activité et de vie dans leurs établissements.

Pour Eric Guyot, le directeur du restaurant "le Crescendo" à Beaune, c'est une bonne chose pour les clients du BTP car ils pourront manger au chaud, mais au-delà de ça, c'est aussi pour lui, une opportunité à saisir car il n'y a pas grand chose à perdre vue l'activité du moment.

Les démarches administratives ralentissent le mouvement ?

Bruno Gervasoni est le gérant du restaurant "Dell Arte" à Quetigny. Lui non plus n'a pas fait le plein de clients pour cette première journée. Son équipe n'a pas été débordée ce lundi.

L'équipe du restaurant Dell arte à Quetigny prête à accueillir les travailleurs du BTP © Radio France - Stéphanie Perenon

Mais le patron reste confiant car il explique avoir quelques pistes avec des entreprises. Il faut en effet rappeler que si les restaurateurs sont ouverts pour les entreprises du BTP, il faut au préalable qu'elles signent une convention avec lui pour pouvoir envoyer ses travailleurs y manger.

Quelles mesures sanitaires ?

Pour cela, les restaurateurs doivent respecter de nouvelles exigences sanitaires, à savoir un écart de deux mètres minimum entre chaque table. L'établissement ne peut pas non plus accueillir plus de quatre personnes de la même entreprise à la même table et du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition. En revanche, plusieurs entreprises différentes sont acceptées en salle.

Si vous êtes restaurateurs ou si vous êtes une entreprise de BTP et que vous voulez des précisions, pouvez contacter l'UMIH 21

Quels restaurants accueillent les ouvriers en Côte-d'Or ?

Les restaurants engagés sont "Dell Arte" et "Les 3 Brasseurs" à Quetigny, "Le Bouchon Losnais" à Saint-Jean-de-Losne et à Beaune, les restaurants "Le Crescendo" et "Le Magazzino".