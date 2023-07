Delaffosse et Delga écrivent à Macron pour appuyer la construction du stade Nicollin à Montpellier

Carole Delga et Michaël Delafosse lors de la rencontre des maires à l'Arena Sud de France en mai dernier

C'est un courrier pour le moins inhabituel que le maire et président de la Métropole de Montpellier, Michaël Delafosse et la présidente de la région Occitanie, Carole Delga viennent d'envoyer au président de la République. Un courrier daté du 11 juillet dans lequel ils expliquent les difficultés rencontrées par le groupe Nicollin pour financer le projet de futur stade qui doit être implanté à Pérols.

Les deux élus rappellent l'importance du club de foot de Montpellier "Champion de France en 2012, le MHSC entamera mi-août sa 15e saison consécutive en Ligue 1, la 31e de son histoire. Ce club, né il y a un peu moins d’un demi-siècle de la volonté d’un homme, Louis Nicollin, a su au fil des années se faire une place dans le paysage footballistique français tout en conservant une identité familiale forte."

Ils expliquent ensuite l'importance aujourd'hui de construire un nouveau stade pour ce club. "Le club est aujourd’hui à un tournant, celui qui doit lui permettre d’entrer de plein pied dans un modèle économique où ses recettes ne dépendent plus uniquement des droits télévisuels et du soutien des collectivités territoriales. Pour cela, le MHSC porte le projet ambitieux de construire un nouveau stade dont il serait propriétaire. L’actuel, que possède la Métropole de Montpellier, se trouve aujourd’hui, après deux inondations déjà, en zone rouge inondation. Il ne répond plus aux standards attendus aujourd’hui pour ’organisation de matchs de football professionnels."

Le maire de Montpellier et la présidente de région détaillent ensuite le projet du futur stade Louis Nicollin. "Ce sera un véritable lieu de vie, ouvert toute la journée et toute la semaine. Il accueillera un musée exceptionnel qui regroupera la collection d’objets de sport de Louis Nicollin incontestablement l’une des plus impressionnantes du monde."

"Le désengagement de la banque des territoires est un véritable coup de tonnerre"

Avant d'en venir aux difficultés rencontrée pour financer ce projet. "Après 18 mois de travail intense pour stabiliser le plan de financement du projet dans un contexte économique que vous savez complexe (hausse des taux d’intérêts et des coûts de construction) et à quelques semaines d’un dépôt du permis de construire, nous sommes désormais contraints de faire appel à vous pour que ce stade ait une chance de voir le jour*. En effet, alors qu’elle avait participé activement à l’élaboration de ce subtil équilibre entre les différentes partenaires, la Banque des Territoires vient de nous apprendre il y a quelques jours par la voix de son directeur que son engagement serait nettement inférieur à celui qu’elle avait jusque

- là évoqué. C’est un véritable coup de tonnerre pour nous, l’anéantissement d’une relation de confiance que nous pensions, au bout d'un an et demi, solide."*

"Le principal argument avancé par Monsieur Olivier Sichel est le risque trop important pour son établissement bancaire d’un tel niveau engagement. Cela nous surprend car il nous semblait que la présence de 3 collectivités territoriales et de leurs sociétés d’aménagement (futures actionnaires du projet) était de nature à rassurer l’ensemble des parties prenantes"

"Le modèle économique du futur stade peut sans doute encore être améliorer afin de le sécuriser plus fortement mais il est pour nous déterminant que la Banque des Territoires revienne sur cette décision et témoigne, comme elle l’avait jusque-là, de sa volonté de redevenir le principal prêteur de ce projet. Sans quoi, nous serons contraints d’y renoncer purement et simplement"

Nous risquons de perdre alors, bien plus qu’un équipement sportif de qualité pour notre territoire

Les élus avancent ensuite le risque de voir le club de foot de Montpellier passer entre les mains de puissances étrangères alors qu'il est aujourd'hui dirigé par un groupe familial solide, le groupe Nicollin qui représente 550 Millions d'euros de chiffre d'affaire et 9000 salariés. "Nous allons décourager dans leur passion et leurs investissements des entrepreneurs français."

Michaël Delafosse et Carole Delga concluent en invitant le président Macron à venir à Montpellier pour lui présenter le projet et pourquoi pas lui l'accueillir au sein des collectivités privées de Louis Nicollin.

