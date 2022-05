Carte d'identité : jusqu'à cinq mois d'attente en Sarthe, quel délai dans votre mairie ?

Il faut attendre entre trois et cinq mois pour obtenir un rendez-vous en mairie afin de réaliser sa carte nationale d'identité.

Si vous entamez le processus pour refaire votre carte nationale d'identité, il n'est plus possible de l'avoir avant les vacances d'été. En Sarthe, c'est du jamais vu. Les 19 mairies qui ont l'autorisation de recueillir les demandes de cartes d'identité voient leurs délais s'allonger. Il faut attendre entre trois et cinq mois avant d'obtenir ce document.

Selon les informations recueillies par France Bleu Maine, ce lundi 2 mai, voici les prochains rendez-vous pour refaire sa carte d'identité en Sarthe :

Allonnes : début septembre

Arnage : fin août. Le planning de rendez-vous pour le mois de septembre s'ouvre à partir de fin juin.

Brûlon : 23 août

Changé : 19 octobre

Conlie : 29 août

Coulaines : 14 septembre

Ecommoy : 16 septembre

Fresnay-sur-Sarthe : 31 août

La Bazoge : début octobre

La Chapelle-Saint-Aubin : 16 août

La Ferté-Bernard : jusqu'à fin août, tous les rendez-vous sont pris. Au début du mois de juin, la mairie mettra en ligne le planning de réservation pour le mois de septembre.

La Flèche : 15 septembre

La Suze-sur-Sarthe : 26 septembre

Le Mans : 12 septembre

Mamers : 9 septembre

Montval-sur-Loir : 19 septembre

Sablé-sur-Sarthe : 19 septembre

Saint-Calais : 4 octobre

Dans certaines mairies, les agents expliquent ce délai par un phénomène de "rattrapage" : avec la crise sanitaire, nous avons moins voyagé, donc nous nous serions moins préoccupés de nos papiers. À l'approche de l'été et des vacances estivales, de nombreuses personnes réalisent que leur carte nationale d'identité est périmée ou va bientôt l'être.

Après avoir obtenu ce rendez-vous en mairie, il faut encore quelques jours pour obtenir sa carte d'identité en physique.