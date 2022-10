Délais abusifs dans les tribunaux : les victimes mènent une action de masse contre l'Etat

La France vient d'être à nouveau épinglée par la CEPEJ (Commission européenne pour l'efficacité de la justice) dans un rapport qui indique qu'elle est toujours en queue de peloton : notre pays continue de figurer parmi les pays (à PIB comparable) qui investissent le moins dans leur justice. Juges et procureurs sont de moins en moins nombreux et toujours plus surchargés. Conséquence : les délais de traitement des affaires s'allongent, y compris des affaires courantes. Pour mettre un terme à cette lenteur administrative, une action de masse en justice vient d'être lancée, dans laquelle tous les plaignants sont invités à se joindre, quel que soit leur type d'affaire.

Les résultats d'une étude* menée sur six ans par la legaltech Justice.cool dépeint une situation critique dans les tribunaux français : elle fait état d'un délai moyen de plus de 600 jours entre l'envoi de la requête au greffe et le rendu de la décision, toutes juridictions confondues. L'étude relève qu'il faut attendre 370 jours en moyenne après la saisine du greffe pour obtenir une première audience devant un juge.

Ces moyennes varient d'une région à une autre et font état d'une "aggravation constante" de la situation depuis 2016, souligne l'étude. Il faut attendre plus de deux ans et demi pour obtenir un jugement au tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois (93) ou encore plus de trois ans devant les instances de Longjumeau (91), contre six à neuf mois dans certaines autres villes de France comme Quimper ou Mulhouse. Il faut même attendre parfois jusqu'à quatre ans, voire cinq, avant que le jugement soit rendu. "Il s'agit parfois de dossiers insignifiants du quotidien, avec des dommages de 200 à 500€, qui peuvent mettre quatre à cinq ans avant d'être traités" explique Joyce Pitcher, avocate à l'origine de cette action collective en justice. "En ce moment, nous plaidons au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois des dossiers que nous avons envoyé en 2018" ajoute-t-elle. Une situation qui touche toutes les juridictions, que ce soit en pénal, aux prud'hommes, etc. Ce n'est ni la faute des magistrats, ni des greffes, estime Joyce Pitcher, "mais celle de l’Etat qui a la responsabilité d’assurer un service de justice décent".

Raison pour laquelle l'avocate, spécialiste des actions collectives en justice a décidé de mener une nouvelle action de masse : _"Il s'agit d'actions individuelles conjointes, pour que chaque justiciable, chaque avocat puisse assigner l'Etat en responsabilité, du fait de délais déraisonnables. Nous proposons à toutes les personnes qui ont vu leur dossier traité dans un délai supérieur à six mois de se joindre à l'action, dans laquelle nous demandons une indemnité à l'Etat de 125€ par mois de retard". _Une action légale qui s'appuie sur l'article 6 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme) et de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire qui engage la responsabilité de l'Etat si la justice n'est pas rendue dans un délai raisonnable fait-elle savoir. "Nous avons une jurisprudence qui prévoit en moyenne une indemnité allant de 200 à 250€ par mois de retard au-delà de six mois de procédure" explique Joyce Pitcher avant de poursuivre : "Toute personne qui manque à ses obligations doit être responsable de ses actes. Avocats, magistrats, justiciables : tout le monde se plaint de cette situation. Donc si l’Etat ne réagit pas, nous n'avons pas d'autres solutions que de l'assigner face à ses responsabilités".

Parmi ces premiers plaignants inscrits à l'action collective #AcceleronsLaJustice, citons le cas de Cécile : elle a saisi le tribunal des prud'hommes de Nanterre pour une affaire de salaire et a vu son dossier renvoyé à 2026. Il y a aussi ce couple, qui ne s'est pas fait rembourser par la compagnie aérienne-alors que c'était prévu- pour un vol annulé, il y a 2 ans, et pour un montant de 4.000 €. son dossier a déjà été renvoyé huit fois. Ou encore cet autre couple de nonagénaires qui a dû subitement quitter sa maison, suite à un arrêté de mise en péril, après des travaux de fondation pour construire un immeuble, à côté, et qui ont provoqué un glissement de terrain : ils ont perdu leur propriété et doivent payer un loyer depuis cinq ans pour se reloger. L'audience n'ayant toujours pas eu lieu, ils attendent encore d'être remboursés et dédommagés.

Comment rejoindre l’action collective ?

En remplissant un formulaire en ligne et en téléchargeant les pièces de votre dossier sur le site justice.cool . La procédure est gratuite et les inscrits seront informés au fur et à mesure de la procédure.

*L'étude de Justice.cool porte sur plus de 7.000 dossiers concernant principalement des petits contentieux de consommation envoyés devant 75 juridictions civiles depuis 2016. Lancée en janvier 2020, la start-up Justice.cool règle les litiges à l'amiable à l'aide d'algorithmes, grâce à une plate-forme dédiée à la résolution des litiges à l'amiable pour le paiement des sommes n'excédant pas 5000 euros.

