Délais dans les auto-écoles du Finistère : les permis de conduire touchés comme les passeports

Si les auto-écoles ont rattrapé le retard des heures de conduite lié à la crise Covid, c'est maintenant l'administratif qui ne suit pas. En cause, la saturation des plateformes gouvernementales à disposition des professionnels. Deux services différents posent problèmes. D'une part, le site de l'ANTS, l'Agence Nationale du Titre Sécurisé, qui délivre les cartes d'identité, les passeports et, donc, les permis de conduire. D'autre part, le site RdvPermis. Un outil utilisé par les auto-écoles pour réserver des créneaux d'examen du permis de conduire. Ces retards ont des conséquences pour les élèves conducteurs qui voudraient passer leur permis.

ⓘ Publicité

L'ANTS à la traîne

Première difficulté pour les élèves d'auto-écoles : obtenir son numéro NEPH. Le Numéro d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé. Indispensable pour monter son dossier avec l'auto-école et s'inscrire au code. Ce numéro, il faut en faire la demande auprès de l'ANTS. Selon Stéphane Kervazo, directeur de l'auto-école Esprit Conduite à Quimper, les délais d'obtention de ce numéro ont explosés ces derniers mois : "Avant le mois de juin, on avait un délais de trois à quatre jours. A l'heure actuelle, on a un délai de deux à trois mois__" déplore-t-il_._

Une école de conduite à Vannes / Image d'illustration © Maxppp - Juliette Pavy pour Le Télégramme

Mais les délais de l'ANTS ne concernent pas que le numéro NEPH. L'envoi du permis de conduire lui-même pose aussi problème. Certains élèves, qui ont obtenu leur permis de conduire, attendent leur titre officiel depuis plus de deux mois, quatre dans le pire des cas. Une situation qui empêche parfois les candidats de conduire, l'attestation de réussite délivrée par l'auto-école n'étant valable que deux mois

RDVPermis : le casse-tête des auto-écoles

Deuxième obstacle pour les futurs conducteurs : la plateforme RDVPermis, déployée depuis le printemps par le gouvernement. Un outil national qui permet de réserver des créneaux d'examen du permis de conduire. "Il n'y a que des disfonctionnements depuis le début" s'agace Stéphane Kervazo, contraint d'utiliser la plateforme depuis le mois de juin. La plateforme fonctionne sur le système du premier arrivé-premier servi. Il ne donne de le visibilité sur les créneaux qu'à quinze jours. Contre un mois pour l'ancien système. Un véritable casse-tête pour les auto-écoles et leurs élèves, qui se voient parfois imposer des horaires d'examen qui ne collent pas avec leurs emplois du temps.

Pénurie d'essence : la menace se rapproche

Dernière inquiétude, et non des moindres, pour les auto-écoles du Finistère : la pénurie de carburant alors que la grève s’étend à la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique. Pour l'instant, la situation est stable, les pleins des voitures d'auto-écoles ont été faits. Mais une pénurie d'essence impacterait les auto-écoles et leurs élèves. Sans carburant, impossible d'assurer les cours pratiques ou de se déplacer en centre d'examen.

Les inspecteurs du permis de conduire risquent aussi de subir cette pénurie : ils se déplacent avec leur véhicule personnel dans les différents centres d'examen.