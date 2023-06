Délais pour les cartes d'identité : pourquoi c'est long en Alsace, et pas chez nos voisins allemands

La première ministre s'y est engagée le 21 avril en déplacement dans l'Indre : le délai pour obtenir une nouvelle carte d'identité sera divisé par deux d'ici cet été. Actuellement, il faut attendre 66 jours en moyenne en France, un temps d'attente lié principalement à la difficulté de trouver un rendez-vous pour la démarche. Juste de l'autre côté de la frontière avec l'Alsace, dans l'Ortenau, les rendez vous sont quasi immédiats. Comment l'expliquer ? France Bleu Alsace s'est penchée sur la question.

Plus d'appareils en Allemagne

D'abord les mairies sont mieux équipées pour prendre les données comme les empreintes digitales, nécessaires pour les nouvelles cartes d'identité biométriques. A Kehl par exemple, même les villages associés de moins de 1.000 habitants ont ces appareils. Il n'y en a pas assez en France. 650 bornes supplémentaires doivent être installées d'ici l'été.

Le rush sur les cartes biométriques est passé

En Allemagne, les cartes d'identités biométriques sont aussi lancées depuis plus longtemps : 2010, contre 2021 en France. Le rush pour les obtenir et pouvoir voyager plus facilement dans certains pays est donc passé en Allemagne. Les retards pris lors des fermetures liées au covid ont été absorbés plus rapidement.

La France plus flexible pour les démarches

La France est toutefois plus flexible que l'Allemagne pour les demandes ou renouvellement de cartes d'identité. Ca peut être fait dans n'importe quelle commune en France, alors qu'il faut se tourner vers sa commune de résidence Outre-Rhin.