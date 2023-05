Délais pour refaire ses papiers : "Cet été, nous serons à 30 jours", assure la ministre des collectivités

C'est une galère qu'ont vécu beaucoup de Franciliens : les délais pour refaire ses papiers d'identité ne cessent de s'allonger. En Ile-de-France, il faut en moyenne 3 mois entre la prise de rendez-vous et l'obtention du titre, au dessus de la moyenne nationale, qui est de 2 mois.

Un allongement dû à l'explosion des demandes en raison de la fin de la pandémie de Covid-19 et du Brexit : "En 2019, on était organisé autour de 9 millions de demandes par an", explique la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité Dominique Faure. "En 2022, on était à 12 millions et aujourd'hui à 15 millions".

650 bornes de recueil supplémentaires

Le 21 avril dernier, Elisabeth Borne s'est engagée à diviser par deux le délai pour obtenir un titre d'identité d'ici l'été. La Première ministre se donne comme objectif un délai de "30 jours à l’été" et de "20 jours à l’automne". "Nous faisons tout pour pouvoir tenir cette promesse, nous travaillons d'arrache-pied pour que ça soit possible", assure sur France Bleu Paris la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.

Et pour ça, des centaines de dispositifs de recueil d'empreintes sont déployés à travers tout le territoire : "on était en mars 2022 à 4150. On en a déployé depuis mars 2022 850 et on est en train d'en déployer jusqu'à l'été 650 de plus", explique Dominique Faure.

Amener vos billets d'avions à la mairie

"Il faut absolument qu'on monte en puissance sur les pré-demandes en ligne", souligne-t-elle. "Pour l'instant nous sommes à 70 %, il faut qu'on atteigne 90 %". Elle exhorte aussi les Franciliens à "montrer leurs billets d'avion pour cet été aux services municipaux concernés, pour qu'ils puissent passer en priorité".

Des petits gestes mais qui font gagner beaucoup de temps : "En pré-remplissant la demande, le rendez vous avec l'agent d'état civil passe de 30 ou 20 minutes à sept minutes, ce qui libère beaucoup de temps pour un même dispositif de recueil, un même agent d'état civil, pour prendre en urgence un certain nombre de personnes qui se présentent en mairie".

Pas de rendez-vous en ligne ne veut pas dire impossibilité

Elle rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de rendez-vous en ligne qu'il n'y a pas de possibilité. "Aujourd'hui, toutes les communes n'ont pas pu s'interconnecter avec leurs plages de rendez vous disponibles, un problème que l'on est en train de résoudre, mais ce n'est pas parce que sur leur site il n'y a pas de rendez-vous qu'il y a forcément impossibilité". Dominique Faure conseille donc aux Franciliens d'aller sur le moteur de recherche mis en place par le gouvernement pour géolocaliser tous les dispositifs de recueil autour de chez soi.