Délinquance dans l'agglomération parisienne : elle est en baisse en 2021

En 2021, par rapport à 2019 (l'année 2020 est jugée atypique à cause de la pandémie), la préfecture de Police constate une baisse de "plus de 8100 victimes de vols violents et plus de 92 600 victimes d’atteintes aux biens (cambriolages, vols à la tire…) dans toute l’agglomération parisienne".