Délinquance des mineurs : 148 jeunes suivis par la PJJ de Châteauroux

La PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse) a ouvert ses portes ce lundi, à Châteauroux. Elle est chargée de suivre les mineurs qui ont commis un délit. Ses éducateurs rendent un avis sur le jeune avant que le procureur de la République donne son jugement. En Berry, environ 300 jeunes sont suivis.

Leur mission : remettre les délinquant dans le droit chemin. La PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, est chargée de rendre un avis sur les mineurs délinquants, placés par un magistrat, avant son jugement. Des délits qui vont de la simple incivilité jusqu'au crime. En Berry, 719 mineurs ont été suivis par la PJJ en 2016.

"Ce sont avant tout des gamins"

Chaque éducateur prend sous son aile 30 jeunes. Parmi eux, Alexandre Farnault, éducateur à Châteauroux depuis 4 ans. Selon lui, chaque situation est différente, il travaille au cas par cas : "Tous les jeunes qu'on reçoit sont avant tout des gamins. On fait une photographie de la situation du jeune à un moment 'T', qu'on peut être amené à refaire 6 mois, un an, deux ans plus tard... Cela permet au magistrat de voir l'évolution du jeune", explique-t-il.

Alexandre Farnault est chargé d'une trentaine de jeunes par mois © Radio France - Pauline Pennanec'h

Il reçoit les mineurs délinquants au centre, leur rend visite au domicile, ou dans l'établissement où il est placé. Parfois, il se rend directement en détention. Les éducateurs accompagnent les mineurs, mais aussi leurs familles, et propose des activités d'accompagnement, comme des travaux dans des collectivités, du bénévolat aux Restos du Cœur : "Le principe, c'est de faire un acte en direction des citoyens, de façon à réparer l'acte qui a été commis", témoigne Michèle-Laurence Pornon, responsable de l'unité éducative de l'Indre.

"Avant d'avoir devant nous un déliquant, on a un gamin", témoigne Alexandre Farnault Copier

Manque de places pour accueillir les jeunes délinquants

Aujourd'hui 148 jeunes sont suivis dans l'Indre, un peu plus dans le Cher. Les mineurs sont envoyés en établissements ouverts ou fermés, mais parfois loin de leurs familles : "La restriction de places nous amène parfois à élargir notre cercle de recherche. Si le jeune est confié aux quatre coins de la France, c'est plus compliqué de garder la proximité avec son environnement", explique Gérard Seillé, le directeur territorial de la PJJ.

Des problèmes auxquels il faut faire face au quotidien, mais leur satisfaction, c'est que la majorité des jeunes pris en charge par la PJJ n'a plus affaire à la justice une fois parvenu à l'âge adulte.