Délinquance : l'été propice à certains vices

L'été c'est le moment préféré des cambrioleurs, en Corse comme ailleurs. Mais derrière les murs que l'on escalade ou les portes que l'ont fracture se jouent aussi parfois plus que des atteintes aux biens. Les chiffres des violences perpétrées en famille croissent eux aussi.

Ils repèrent facilement les résidences vides. Au printemps dernier, des cambrioleurs italiens ont visités 26 habitations avant d'être rattrapés par les gendarmes.

"Nous avons constaté sur les six premiers mois une légère hausse des cambriolages. Tout cela était essentiellement le fait d'une équipe, interpellée courant mai. Un frein a donc été mis", tient à affirmer le Lieutenant-Colonel Dorio, commandant en second du groupement de gendarmerie de Haute-Corse. "On peut dire d'une manière générale, que ce soit pour les résidences ou les locaux commerciaux, c'est plutôt en baisse", se félicite encore le militaire. En effet, les cambriolages reculent de 42% en juillet.

Le commandant tient également à rappeler l'existence du dispositif "Opération tranquillité vacances" (OTV). Celui-ci permet de signaler son absence aux forces de l'ordre. Une surveillance peut alors être décidée par la police ou la gendarmerie, selon votre zone, autour de votre domicile.

Mais l'été insulaire est aussi une atmosphère propice à l'augmentation des trafics, de drogues surtout. Les forces de l'ordre visent notamment le deal de rue ou d'appartement dans les régions ajaccienne et bastiaise. Deux plaintes ont également été déposées pour des piqûres en soirée festive.

1 violence physique sur 3 dans le huis-clos familial

Enfin, la saison est malheureusement propice aux violences intra-familiales. Un tiers des violences physiques ont lieu dans le huis-clos familial en Corse. Le phénomène s'accentue l'été. D'ailleurs, il est plus difficile pour une victime d'échapper à son tortionnaire sur un lieu de villégiature.

En Corse-du-Sud, cette tendance est donc aggravée par la saisonnalité : +32% de victimes entre juillet 2021 et 2022. Le chiffre des procédures engagées s'envole également avec une hausse de 76%.

Des renforts saisonniers viennent suppléer le millier de gendarmes corses. Cette année, on compte 360 réservistes, un escadron de mobiles, quatre "carabinieri" italiens et un policier allemand.