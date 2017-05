Délinquant devenu chef d'entreprise, un Limougeaud écrit un livre pour dire qu'il "n'y a pas d'impasse"

C'est l'histoire d'un enfant de la Bastide à Limoges, qui, à 35 ans a déjà connu plusieurs destins : délinquant, chef d'entreprise, et à présent chanteur. Julien Montiel en a fait un livre, sorti il y a quelques semaines. Il était notre invité ce jeudi matin pour en parler.

Julien Montiel est né et a grandi à Limoges. Il a aujourd'hui 35 ans et a décidé de publier une autobiographie, "L'Hidalgo", parue il y a quelques semaines. L'histoire d'un gamin perturbé par le divorce des ses parents, qui tourne mal puis retrouve un équilibre en grandissant. Il répondait à 8h20 aux questions de Jérome Edant.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre parcours dans un livre ?

Le déclic a été le décès de mon grand-père il y a 2 ans. C'était un personnage connu à la Bastide, et qui avait beaucoup l'esprit de partage. J'ai voulu lui rendre hommage et passer un message positif à la jeunesse.

Alors ce parcours, quel est-il ?

J'ai grandi à Beaubreuil dans un quartier difficile. Il y a eu la séparation de mes parents, que j'ai mal vécue. J'avais 3 ans et la dérive a commencé avec l'arrivée de mon beau-père à la maison. On n'a pas réussi à s'entendre et à se comprendre. Je n'ai pas très bien tourné : à l'école, je ne tenais pas en place, j'ai pris un peu de drogue aussi dans ma jeunesse. J'étais un peu perdu, voilà.

Et aujourd'hui, vous en êtes où ?

Je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 20 ans avec ma femme Virginie, que j'ai rencontrée à 17 ans et demi. On a eu l'idée d'ouvrir une boutique de streetwear, qui a tenu 15 ans et puis là, on l'a arrêtée pour lancer un projet dans la restauration.

Quel est votre moteur, qu'est-ce qui vous a permis de changer ainsi ?

C'est l'envie d'avancer, de fonder une famille. Et j'ai été bien entouré par les juges et les éducateurs, qui ont toujours dit qu'il y avait quelque-chose à faire de ma personnes, que j'étais quand même doué, et que j'avais des qualités au niveau commercial. Et puis mon personnage a toujours plu !

Et cette idée qu'il n'y a pas d'impasse, c'est ce que vous voulez dire ?

Oui, je voulais passer ce message à tous les jeunes qui galèrent ou qui ont des périodes à vide ou des situations familiales compliquées. Leur dire que c'est important d'échanger avec leurs parents, de communiquer dans la vie de tous les jours. Et c'est pas forcément dans les quartiers que c'est le plus dur. Moi j'étais en centre-ville quand j'ai déconné. Et j'ai des copains de quartiers qui s'en sortent très bien.

L'Hidalgo, c'est un livre co-écrit avec la biographe Florence Jaunez, il est disponible à la librairie Page et Plume de Limoges. C'est aussi une chanson avec un clip qui sera prochainement en ligne.