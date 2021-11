Deliveroo bientôt à Biscarrosse et à Parentis-en-Born

Les biscarrossais et les parentissois vont pouvoir bientôt commander depuis leur canapé un burger, des sushis, une salade. D'ici la fin de l'année, des cyclistes avec sur leur dos, un cube bleu, fileront à travers le paysage landais. Les livreurs de repas à domicile restent plutôt rares dans les territoires ruraux. "On n'a pas les mêmes garanties quand on s'installe dans une agglomération plus petite qu'une grande ville. Il y a une part d'incertitudes" reconnait Damien Stéffan, le porte-parole de Deliveroo en France.

Un pari risqué

C'est donc un pari risqué pour Deliveroo. Mais l'entreprise britannique l'assure "_Biscarrosse et Parentis-en-Born ne sont pas des choix arbitraires. Il y a une réelle attente des clients et des restaurateurs." C_e choix s'inscrit dans une démarche plus globale visant des agglomérations entre 10 000 et 30 000 habitants.

Biscarrosse serait donc la première agglo des Landes à accueillir la plateforme de livraison de plats à domicile. Deliveroo démarche actuellement des restaurateurs à Biscarrosse pour s'y implanter d'ici la fin de l'année 2021.