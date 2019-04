Delle-Lure : les déchets s'accumulent aux bord de la RN 19

Stop aux déchets au bord des routes. La Dir Est , Direction Interdépartementale des Routes de l'Est, organisait ce lundi une collecte de déchets le long de la RN 19 pour inciter à plus de civisme. Les découvertes sont chaque année édifiantes et le nombre de détritus ne cessent d'augmenter.

Héricourt, France

La Dir Est, Direction Interdépartementale des Routes de l'Est, lance chaque année en avril une campagne de sensibilisation à destination des usagers pour les inciter à plus de civisme. Un ramassage des déchets était organisé ce lundi aux abords de la RN 19 entre Delle et Lure. Ce sont prés de 20 agents qui sont mobilisés chaque année pour ces tâches ingrates.

Polystyrène, lingettes, canettes et ...poupée gonflable

A hauteur d'Argiésans sur la RN 19, les agents ont rempli des dizaines de sacs. A l'aide d'une pince, Xavier a ramassé les déchets sauvages balancés par dessus la glissière de sécurité. Il a trouvé de tout. " Polystyrène, plastiques, canettes, mouchoirs, lingettes, on trouve de tout. On a même retrouvé une fois une poupée gonflable. Ce sont des camions qui perdent des choses en roulant ou des gens qui jettent par la fenêtre" explique l'agent un brin fataliste. Les agents prennent aussi des risques au cours de ces ramassages. "On nous a déjà jeté des bouteilles dessus alors qu'on ramassait du papier. Il y a aussi des gens qui klaxonnent comme pour nous dire, vous ne servez à rien ! " poursuit Xavier, gilet réfléchissant sur le dos.

30 tonnes de déchets sur l'aire des bois de Vaux à Couthenans

Aux abords de la RN 19, il ne faut même pas dix mètres pour remplir un sac poubelles de 130 litres. Les plus gros déchets, bidets, vieux téléviseurs, sont chargés directement dans le camion de la Dir Est. Les équipes de la Dir Est interviennent chaque année au mois d'avril pour ramasser les déchets sauvages sur les 50 kilomètres de la RN 19 qui séparent Delle de Lure.

Spectacle de désolation aux bords de la RN 19 © Radio France - Nicolas Wilhelm

" On a environ une demi tonne de déchets par kilomètre. Sur l'aire des bois de Vaux à Couthenans, on avait l'an dernier 30 tonnes de déchets à cause des déchets des usagers de la route et ceux des citoyens qui emmènent leurs sacs pour les mettre dans ces poubelles là" indique Sébastien Senecot, le chef de centre d'Héricourt.

50 tonnes de déchets entre Delle et Lure

50 tonnes de déchets sont ainsi récoltés chaque année et ce travail prend beaucoup de temps. La Dir Est doit assurer l'entretien, les réparations et les interventions sur les routes nationales des quatre départements francs-comtois et dans toute la région Grand Est. On est donc très loin des missions habituelles. " Pendant que nos agents sont mobilisés pour ramasser des papiers, on ne les a pas pour boucher des trous, pour élaguer des arbres qui cachent des panneaux. Après l'hiver, on a pourtant besoin d'eux pour réparer les routes par exemple" rappelle Jean Michel Fontaine, chef d'équipe.

Les déchets partent à l'incinération

Les déchets retrouvés au bord de route sont ensuite incinérés. Certains ont été utilisés pour fabriquer un personnage placés au bord de la RN 19 au niveau d'Héricourt. Il porte un panneau orange sur lequel on peut lire ce rappel alarmant " 1 demi tonne de déchets au kilomètre" (voir ci dessous)