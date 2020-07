Delphine Batho demande un moratoire sur la 5G

La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho voudrait un vrai débat sur la 5G et réclame un moratoire sur cette technologie. Elle pose la question de son utilité et de son impact environnemental.

Delphine Batho défend un moratoire sur la 5G. La députée des Deux-Sèvres du groupe "Ecologie, Démocratie et Solidarité" s'interroge sur l'utilité et l'impact environnemental de cette technologie. Et sur les conséquences sur la santé qui reste "une interrogation".

Interrogée sur France 2 ce mardi matin, Delphine Batho déplore qu'"il n'y a(it) eu aucun débat démocratique sur la 5G. Le vrai problème, c'est que la 5G va augmenter la consommation d'électricité et induire le fait qu'on va mettre à la poubelle des milliers de terminaux, smartphones, etc. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est la priorité d'accélérer encore ce type de consommation", demande-t-elle.

"Est-ce qu'on peut aujourd'hui en 2020 se lancer dans une technologie qui augmente d'au moins 2% la consommation d'électricité de la France sans aucun débat, comme si ça ne posait pas de problème ?"

Sur le progrès que peut représenter cette technologie, Delphine Batho a considéré que "ça reste à démontrer". Les enchères pour l'attribution des nouvelles fréquences 5G ont été fixées à septembre par l'Arcep, le régulateur des télécoms. Les premières offres commerciales pourraient être disponibles en France avant la fin de l'année.