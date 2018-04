Béziers, France

Delphine Tabariès-Poncet, 33 ans, est professeure d'anglais au lycée Jean Moulin de Béziers. Elle a lancé une pétition pour diffuser tous les programmes en version originale sous titré (VOST) à la télévision : séries, films, documentaires ou même les dessins animés.

Des élèves étrangers meilleurs que les élèves français

Delphine a cette idée quand elle accueille dans sa classe un élève allemand puis un élève roumain, bien plus doués que leurs camarades en anglais, surtout à l'oral. La différence ? Ils ont l'habitude de tout regarder en langue originale. En Roumanie, rien n'est doublé à la télévision.

"Mais ici, c'est parfois compliqué de changer la langue d'un programme. Parfois, c'est même impossible d'avoir la version originale, en particulier pour les dessins animés et même certains films." Pourtant, tout regarder en VO a l'avantage d'améliorer la compréhension et l'aisance à l'oral. Et Delphine d'ajouter : "Ça permet aussi de découvrir d'autres langues, de s'ouvrir plus aux autres cultures !"

Le doublage, une aberration ?

Pour la professeure, doubler un film en français, c'est presque du non-sens : "On ne s'imagine pas faire la même chose avec la chanson. Regarder un clip, et ne pas avoir le chanteur qui interprète, mais une voix française à la place ! Ça peut prêter à sourire mais pourtant, on le fait avec les films et ça ne choque personne." Ne pas regarder un film ou une série en langue originale, c'est se priver d'une performance d'acteurs, d'une ambiance particulière :

J'adore Colin Firth, et son film Le Discours d'un roi passait à la télévision, mais impossible d'avoir la version en anglais ! Je me suis dit, c'est pas possible de ne pas pouvoir regarder la performance originale d'un acteur oscarisé !

L'initiative de Delphine a fait le tour des médias, en France mais aussi dans le monde. "J'ai été interviewé par des journaux anglais comme le Telegraph. Ça me fait bizarre mais ça prouve qu'il y a quelque chose."