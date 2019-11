Demain Annecy:bientôt un film pour vivre et consommer local et éco-responsable

Quatre ans après le film Demain, de Mélanie Laurent et Cyril Dion, et après le film Demain Genève qui a reçu ces derniers mois un franc succès, en Haute-Savoie se prépare une déclinaison locale: Demain Annecy. Objectif: apporter des solutions simples, immédiates, et locales à l'urgence climatique.

A l'origine de ce projet de film, trois habitantes du territoire d'Annecy en Haute-Savoie. Elles ont créée l'association éponyme Demain Annecy, pour se faire connaître, recenser les initiatives et solutions durables que le film mettra en lumière, et récolter des fonds pour le financer.

Sandra BRISSET, est l'une des trois instigatrices du film. Aujourd'hui apicultrice à Poisy, elle a changé de vie après avoir vu le film de Mélanie Laurent.

L'idée dans ce documentaire "est de partager toutes les solutions qui existent, ou sont en passe de l'être sur notre territoire, et qui sont peu ou pas connues, pour vivre et consommer autrement. En tout cas de façon plus humaine, plus respectueuse de notre environnement, et en plus, plus économique. Ensuite, à chacun de faire sa transition écologique à son rythme, sans culpabiliser personne".